フジミ模型、1/700波シリーズ「日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦」など6月発売の艦船モデルを公開
フジミ模型は、2026年6月に発売を予定している艦船モデルの新商品情報を公開した。
今回、1/700 波シリーズから、日本海軍戦艦「長門」を昭和19年10月（捷一号作戦/レイテ沖海戦）時の姿をモデル化した「1/700 波シリーズ(スナップ仕様) No.9 日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦」、日本海軍航空母艦「瑞鶴」をモデル化した標準内容のSTD版「1/700 特シリーズ No.044 日本海軍航空母艦 瑞鶴(昭和16年/開戦時)」とSTD版に追加パーツが付属するPLUS版「1/700 特シリーズ No.044 EX-1 日本海軍航空母艦 瑞鶴(昭和16年/開戦時)」などが登場する。
「1/700 波シリーズ(スナップ仕様) No.9 日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦」
発送予定日：6月30日
価格：5,390円
コードNO.4968728461304
日本海軍戦艦「長門」を昭和19年10月（捷一号作戦/レイテ沖海戦）時の姿でモデル化したもの。開戦時に比べて電探搭載・対空兵装の増強、舷窓閉塞などを行なった形状
「1/700 特シリーズ No.044 日本海軍航空母艦 瑞鶴(昭和16年/開戦時)」
発送予定日：6月24日
価格：3,300円
コードNO.4968728434094
日本海軍の大型空母のなかでバランスのとれた翔鶴型2番艦の標準内容を備えたSTD版
「1/700 特シリーズ No.044 EX-1 日本海軍航空母艦 瑞鶴(昭和16年/開戦時)」
発送予定日：6月24日
価格：4,620円
コードNO.4968728434100
翔鶴型2番艦の標準内容のSTD版に追加パーツを付属させたPLUS版
「1/700 帝国海軍シリーズ No.1 EX-3 日本海軍戦艦 大和 フルハルモデル 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)」
発送予定日：6月25日
価格：8,250円
コードNO.4968728452449
帝国海軍シリーズ「日本海軍戦艦 大和」にエッチングパーツと木甲板シールが付属した特別仕様版
「1/700 帝国海軍シリーズ No.47 EX-2 日本海軍戦艦 武蔵(昭和19年/捷一号作戦) フルハルモデル 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)」
発送予定日：6月25日
価格：8,250円
コードNO.4968728452456
帝国海軍シリーズ「日本海軍戦艦 武蔵（昭和19年/捷一号作戦）にエッチングパーツと木甲板シールが付属した特別仕様版
※発売日は流通により前後する場合があります。
(C)FUJIMI. All rights reserved.