【Ultra Scale AAAヴンダー（スタンダードプラキットVer.）】 10月 発売予定 価格：35,200円 【Ultra Scale AAAヴンダー（デラックスプラキットVer.）】 10月 発売予定 価格：49,500円 【星環重工 専用昇降スタンド】 10月 発売予定 価格：13,200円

海外のホビーメーカー「星環重工」は、プラモデル「Ultra Scale AAAヴンダー（スタンダードプラキットVer.）」を10月に発売する。価格は35,200円。

本製品は、映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場する「AAAヴンダー」を、全長約1030mmのスケールでプラモデル化したもの。

劇中イメージを忠実に再現しており、サイズに頼るのではなく、ディテールの精密さと構造設計によって、眺めても組み立てても楽しめるモデルとして仕上げ、遠くからの迫力あるシルエットはもちろん、近くで眺めることで気づく繊細なディテールの数々が、見る者を魅了する。

モデルには特別設計の展示用スタンドが付属しており、机の上に安定して飾れるのはもちろん、スタンドを組み替えることで、本体を壁に立てかけるように展示することもできる。

さらに、付属のパーツを使えば本体をそのまま壁に掛けて飾ることもでき、まるで「AAAヴンダー」が壁を飛翔するかのような演出も可能。同スケールの艦船モデルと組み合わせることで、劇中の名シーンも再現できる。

また、磁石で着脱可能なレールガンやレーダーパーツ、艦尾の発着デッキと交換可能なコンポーネント、さらに点灯・呼吸点滅など多彩な発光演出が楽しめるLEDモジュールも搭載しており、見て楽しい、遊んで楽しいギミックが満載である。

多彩な機能を備えながらも、誰でも手軽に組み立てられる設計を追求しており、全パーツは色分け成型済みで、塗装なしでも劇中の魅力的な姿を再現できるほか、一体成型の螺旋フレーム構造は、組み立てやすさを保ちながら、「AAAヴンダー」の象徴的な三重螺旋の骨格を巧みに表現している。

さらに本製品のほかにも、デラックス版の「Ultra Scale AAAヴンダー（デラックスプラキットVer.）」も10月に発売を予定している。価格は49,500円。

デラックス版では、金属製の艦船ネームプレートに加え、塗装完成品のエヴァンゲリオン 正規実用型（ヴィレカスタム）8号機βと、エヴァンゲリオン 正規実用型改2号機γが付属しており、レーザー刻印で「AAAヴンダー」の艦影をあしらったクリアブロックも付属しているため、特典ディスプレイとしてコレクション性を高めている。

さらに「星環重工」の大型モデル用に設計された専用ディスプレイスタンド「星環重工 専用昇降スタンド」も10月に発売を予定している。価格は13,200円。

モデルの重量に合わせて昇降角度を微調整でき、ゆるやかな傾斜展示も可能で、取付角度の切り替えによって最大90度の旋回展示を実現でき、全高約50cmで、スケール感と存在感を引き立てる立体ディスプレイを演出する。

「Ultra Scale AAAヴンダー（スタンダードプラキットVer.）」

「Ultra Scale AAAヴンダー（デラックスプラキットVer.）」

「星環重工 専用昇降スタンド」

仕様：プラキット スケール：ノンスケール サイズ：全長 約1030mm 素材：ABS、PVC、磁石、金属、プリント基板仕様：プラモデル用オプション サイズ：全高 約485mm 素材：ABS、鉄

(C)カラー

※画像はCGによるイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。