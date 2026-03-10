竹財輝之助、“クズ役”の原点となった経験 薄暗い店内で「そういう方たちを見てきたので…」
俳優の竹財輝之助（45）が10日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。“クズ役職人”の原点となる経験を明かした。
【写真】竹財輝之助の妻、俳優の藤真美穂
この日竹財は、福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）で共演する谷原七音とともにゲスト出演。私生活やドラマ撮影現場の裏話を語った。
竹財といえば、ここ近年で不倫夫キャラが定着し、SNS上などでは“クズ職人”の異名を取ることも。役作りに関しては「いろいろ見てきた人を参考にしている」と語り、過去にバーテンダーとして働いていたことを明かした。
竹財は「夜のお客さんってけっこういろんな方がいらっしゃる。もちろん、よからぬ関係の方もいらっしゃいますし、そういう方たちを見てきたので、『こんな感じね』とは参考にはさせてもらっています」と語った。
またバーでは薄暗い店内の一方、バーテンダー側からはお客の会話はよく耳に入ってしまうと語り、「カウンターは気を付けてください。ほぼほぼバーテンダーさんに聞かれてる」と忠告した。
【写真】竹財輝之助の妻、俳優の藤真美穂
この日竹財は、福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）で共演する谷原七音とともにゲスト出演。私生活やドラマ撮影現場の裏話を語った。
竹財といえば、ここ近年で不倫夫キャラが定着し、SNS上などでは“クズ職人”の異名を取ることも。役作りに関しては「いろいろ見てきた人を参考にしている」と語り、過去にバーテンダーとして働いていたことを明かした。
またバーでは薄暗い店内の一方、バーテンダー側からはお客の会話はよく耳に入ってしまうと語り、「カウンターは気を付けてください。ほぼほぼバーテンダーさんに聞かれてる」と忠告した。