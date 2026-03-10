2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が、2026年3月17日まで開催されています。前回の2023年大会でWBC日本代表メンバーに選出された読売ジャイアンツ・戸郷翔征選手は、初戦で大谷翔平選手に続く第2先発で登板するなど世界一に貢献。しかし2025年シーズンは不本意な成績に終わり、2026年シーズンの再起に向け新たなスタートを切りました。今回は、そんな戸郷選手の著書『覚悟』から、一部を抜粋してお届けします。

【写真】戸郷翔征さん「大谷選手のあとのマウンドを自分が踏める、引き継げるという実感と感動をかみしめました」

* * * * * * *

大谷のあとは「緊張」より「感動」

２０２３年ＷＢＣ１次ラウンド。１試合目は３月９日の中国戦（東京ドーム）。日本は８対１の勝利を収めました。

先発・大谷翔平投手が４回まで投げたあと、僕は５回から「第２先発」として登板。３イニングを２安打１四球７奪三振１失点でした。

中国０００ ００１ ０００＝１

日本１００ ２００ １４×＝８

【中】●王翔、王唯一、孫海竜、蘇長竜、伊健、王宇宸―李寧

【日】○大谷翔平、戸郷翔征、湯浅京己、伊藤大海―甲斐拓也

本塁打＝梁培１号ソロ（６回）、牧秀悟１号ソロ（７回）

６回表にソロホームランを打たれましたので、完璧かと言われたらそうではなかったです。しかし、日の丸を背負った最初の試合での出来とすれば、自分的には「まあ、ある程度よかったのかな」と及第点です。３イニング９個のアウトのうち、三振も７個取れました。

何より、あの大谷選手のあとに投げられる感動が大きかったのです。大会前に「第２先発」を、さらに中国戦の数日前に「第１戦の大谷選手のあと」を伝えられて驚きました。

大谷選手はメジャーで21年９勝、46ホームランの投打二刀流でＭＶＰ。22年は15勝、34ホームランを放ち、メジャーの大スターになっていました。その大谷選手のあとのマウンドを自分が踏める、引き継げるという実感と感動をかみしめました。

リリーフ投手のよさ

中国戦は３対０とリードして迎えた５回表に登板、運よく３者連続三振に抑えられました。５番打者をフォークボールで空振り三振。６番打者はストレートで空振り三振。７番打者にはフォークボールで空振り三振です。

「第２先発」とはいえ、リリーフです。「リリーフ投手のよさ」というのは三振を取って反撃の芽を摘むところだと思います。



『覚悟』（著：戸郷翔征／講談社）

僕の武器であるフォークボールをそういう場面で活かしたいと考えていました。その意味で、３者連続奪三振は思惑通りで気持ちよかったです。

「味方が点を取った次の相手の攻撃を無失点に抑える」という野球のセオリーもありますし、５回表の３者三振は「流れ」をさらに味方に引き寄せられたと思います。

ホームランでも「気持ちの切り替え」

ただ、６回表には梁リャン選手にレフトにホームランを浴びてしまいました。僕より２歳上の梁選手は東京都出身。調布シニア時代の１歳下には清宮幸太郎選手（現・日本ハム）、東海大菅生高時代の２歳下に田中幹也選手（現・中日）がいます。

メンタルスポーツでもある野球は「気持ちの切り替え」が大事なので、「早く気持ちを切り替えよう」ということをすごく意識しました。

ホームランを打たれようとも試合は続いていきます。打たれたことを引きずっていては、負のスパイラルに陥ります。特にＷＢＣは、ほぼトーナメント形式の短期決戦です。

野球に限らず、大舞台や短期決戦では「気持ちの切り替え」が一つ、大事になってくるのではないでしょうか。

※本稿は、『覚悟』（講談社）の一部を再編集したものです。