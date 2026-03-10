彫刻家・舟越保武の長女、舟越桂、直木の姉として芸術一家に生まれた末盛千枝子さん。絵本編集者を経て、すえもりブックスを設立。たくさんの絵本や、上皇后美智子さまの本などを出版してきました。そして84歳の今、東京から移住した、岩手山を望む家にひとりで暮らしています。そんな末盛さんが歳を重ねてわかったこととは――？大切にしている時間や習慣などを綴った著書『今だからわかること 84歳になって』より、一部を抜粋して紹介します。

巡り合う言葉たち

ラジオ番組「心のともしび」に、不定期で短いエッセイを寄せて、朗読していただいています。

書ける時でいいと言われているので、最近は本当に書きたい時にしか書いていませんが、このエッセイや、その他の講演や原稿のためだけでなく、ふだん友人や知り合いと楽しく時間を過ごすために、何か一つでも愉快な、新鮮な、時にはなるほどとうなずいてもらえるような言葉に、多く出合っておきたいと思うのです。

私は、子どもの頃から美しい言葉に心引かれてきました。多分に、父や母の影響を受けています。絵本の編集者になったのもそんな体験と無縁ではありません。

何をもって、美しいと感じるかは人それぞれですが、何気ない言葉や語りに、新しい気づきや驚きを与えられるのは、奇跡のような巡り合わせだと思うことがあります。

忘れず、記憶に留めておこうと思います。

本、新聞やネットニュース、YouTube などで偶然目にして心に残る言葉をストックしています。以前は、メモ帳でしたけれど、今はパソコンの専用ファイルに。

数ある中から、一つだけ。

乗りかけた船には、ためらわずに乗れ。

イワン・ツルゲーネフ

岸を離れてしまった船からは下船はできない。私の人生を象徴しているような言葉です。

けれど、だからこそ、思いもかけない色々な出来事が起こり、人と出会うのです。この本もそうです。



『今だからわかること 84歳になって』（著：末盛千枝子／KADOKAWA）



郵便受けのかご。出したい時は札を返しておく。「郵便屋さん、投函してください」。（写真提供：『今だからわかること 84歳になって』／KADOKAWA）

郵便ポスト

この地域には、冬だけ、郵便屋さんになる人がいます。

最初はびっくりして、「他にもこんなことをする人がいるの？」って聞いたら、やっぱりいるんですって。ここでは、農閑期の仕事として慣習になっているようです。

ふだん彼は、農業をやっていて、私の家の草刈りも手伝ってくれたり、奥さんの作った野菜を届けてくれたりするのですが、初雪が降って、いよいよ冬が来たなと思うある日を境に、郵便局員の格好をして郵便物を届けに来るのです。まるで絵本の題材にでもなりそうな話だと、おかしく思いました。

私の家のポストは、手作りです。大きなカゴを郵便受けにして〒と記した厚紙を置き、送りたい郵便物がある時は、それを裏返して、「郵便屋さん、投函してください」と書き入れて郵便物を入れておくと、届けるついでに、持って行ってくれます。遠いポストに投函しに行かなくてもいい。

頼めば、切手やレターパックなども必要な数だけ持ってきてくれて、おまけに、息子宛ての宅配便の送り状に、彼の住所を打ち込んで持ってきてくれました。

世間話などもちょっとして。そんなやり取りを楽しんでいます。この土地の郵便屋さんが届けてくれるものは、物だけではないみたい。

