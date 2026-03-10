コロナ禍を経て「ソロ活」「おひとりさま」の需要が拡大するなか、自由気ままに楽しめる＜ひとり旅＞に憧れる方もいらっしゃるのではないでしょうか。「日本は稀に見るおひとりさま天国。ひとり旅デビューするなら、今がチャンス」と語るのは、ひとり旅のベテランである文筆家の門賀美央子さんです。そこで今回は、門賀さんがひとり旅を楽しむためのコツを詰め込んだノウハウ・エッセイ集『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】旅の注意点や計画づくりのコツが詰まったノウハウ・エッセイ集！門賀美央子『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』

ひとり旅は、宝物探し

ひとり旅の楽しみ。

それは言うまでもなく「どこまでも自由であること」です。

どこに行くか、どんなものを観るか、どう過ごすか。

すべては自分の心次第、誰にも気兼ねすることなく選べます。

好きなように計画を立てられるのはもちろん、当日気が変わって突然計画を変更してもまったく問題ありません。旅の途中で残念ながら体調不良になって早めに帰宅、なんてことになっても申し訳なく思う相手もいません（もちろん予約をしている場所などがあれば、きちんとキャンセル連絡をしなければなりませんが）。

自分の時間を自由にコントロールして最大限活用できるのはひとり旅ならではです。

けれども、もっと素敵なことがあると私は思っています。

それは、旅先で出会えた「なにか」のひとつひとつにじっくりと向き合えること。

連れがいる旅だとつい会話に夢中になって気づいたら目的地、なんてことが起こりがちです。それはそれで楽しいものですが、おしゃべりは旅でなくてもできます。逆に、ゆっくりと旅情を楽しみたいのに同行者に気兼ねして物思いにふけることさえできない、ということもありません。

どれだけ仲良しでも旅先では喧嘩になる、なんてよくいいますが、それはこうした小さなストレスが積み重なりやすいからではないでしょうか。

もちろん、誰かと思い出を共有するのは素敵なことです。でも、胸にしまっておける自分ひとりの思い出(たからもの)を手に入れるのだって、それに負けないぐらい素敵で楽しい。宝探しをしていたら独りの寂しさを感じている暇なんてありません。

せっかくいつもと違う場所へと足を延ばすなら、旅に集中し、見慣れない風景を目に焼き付け、そこでしかできない体験に全力を注ぎたいと思いませんか？

かわいい私には旅をさせよ

かわいい子には旅をさせよ、ということわざがあります。これは日常生活とは何かと勝手が異なり、時にはアクシデントもある旅には人を成長させる効果があることを端的に表したことわざですが、その効果はなにも子供に限って働くものではありません。大人だって十分旅で成長します。

さらに、自己解放することで新しい自分を発見できる喜びは大人のほうが大きいかもしれません。私は旅するごとにそれを実感しています。

旅のおかげで、年を取ってからでも伸びしろや可能性を見つけることができる。つまり、知らなかった自分を発見できるのです。

そして、そのチャンスは、旅をしようと思いついた瞬間からもう始まっています。

忘れられないタイの旅

私が自分の“成長”を初めて実感したひとり旅は、20代で行ったタイ旅行でした。タイ国境地帯の山岳地帯で生まれた少数民族の少女たちの就学支援ボランティア団体が主宰するスタディ・ツアーというちょっと変わり種の旅で、当時、その団体に少ないながらも毎月寄付をしていた私は、ニュースレターでツアーの開催を知り、気楽な物見遊山気分で参加することにしました。

ツアーなのであくまで団体旅行です。だから、厳密にはひとり旅とはいえませんが、同行者は初めて会う人ばかり。見知らぬ人と会話できないことはないけれども、すぐに胸襟を開いて打ち解けられるほどコミュニケーション強者ではない私にとっては気おくれすることばかりでした。気持ち的にはひとり旅と変わりません。

また、行き先はかつてゴールデン・トライアングルと呼ばれた国境地域です。タイ、ラオス、ミャンマーの三国が国境を接する自然豊かな地域ですが、当時は麻薬密造が盛んな危険地帯としても有名でした。まだまだ旅行者としてわかばマーク付きだった私としては緊張の連続。

さらに宿泊先はホテルではありません。

少女たちが学校に通うために住んでいる寮の中にある一棟を借りたのですが、これがなんと竹や木で組まれた高床式住居でした。もちろん個室などなく、5〜6人での雑魚寝です。さらに、お手洗いは手動水洗……つまり用を足した後、備え付けられた水瓶から手桶で水を汲んで流すタイプ。お風呂はなく、コンクリートの壁に囲まれた簡素な水浴び場でさっと汗を流すだけ。おまけに食事はベジタリアンメニュー（卵だけはOKでしたが）という、なかなかハードな環境でした。

1週間弱滞在する予定でしたが、到着直後は最後まで耐えられるかしら……と不安になったものでした。が、意外や意外、不安はまったくの杞憂に終わりました。私は、自分でも知らなかった驚異の環境適応力を見せて、あっという間に馴染んでしまったのです。人にも、環境にも。

もちろん、そうできたのは私ひとりの力ではありません。同行者が良い方ばかりで、比較的年齢が近い人が複数いたことも心の距離を縮めるのに役立ちました。現地で暮らす少女たちはみな人懐っこく、終始明るく元気な笑顔を見せてくれました。

こういう暮らしも案外平気

また、原始的でさえある建物や諸施設は、見た目こそ簡素であるものの、どこも掃除が行き届いていて清潔。これはひとえに施設管理者や住んでいる子供たちの高い意識と努力の賜物です。

高床式住居は風通しがよいためか、高温多湿の山中とは思えないほど涼しく快適で、エアコンがなくても平気でした。

もっとも不安だったトイレと風呂でさえ、3日も経てばどうってことなくなっていました。全員ベジタリアン生活だからでしょうか？ それとも用を足すごとに水できれいに流すからでしょうか、トイレはほとんど臭いもなく、もちろん虫が湧くようなこともありません。日本のぽっとん便所（汲み取り式便所）のほうがよほど不潔で臭いというものです。

お風呂に関しては、タイではそもそもお湯を使って体を洗うという習慣がないそうなので、ないものねだりしても仕方ない。あまり透明度の高くない水には閉口したものですが、慣れとはすごいもので、そんな水で洗っても特に不都合はないとわかってくるとだんだんなんとも思わなくなりました。

食事に至っては、敷地内の畑で栽培しているフクロタケやヤングコーンをふんだんに使った野菜料理の数々があまりにおいしく、日本に帰ってもベジタリアン生活をしたい！ と思ったほどでした（帰国後すぐ、そんな思いは雲散霧消したのですが）。

私、案外こういう暮らしも平気なのね。

自分でも意外な発見でした。

アソという少女

現地では通訳なしで移動しなければならない時間もあり、言葉が通じなくてあたふたする場面もあったのですが、それも今ではよい思い出になっています。

しかし、この旅で得た最大の成長はそれではありませんでした。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

帰国後しばらくして、人生観そのものを揺るがされる出来事に遭遇することになったのです。

ある日受け取ったニュースレターに、ひとりの少女の死が報告されていました。その少女は、私が現地で仲良くなったアソという子でした。

やせっぽっちだけど、笑顔がかわいいおかっぱ頭の女の子でした。

幼くして親と離れて暮らすことになったせいか、暇さえあれば大人の後ろをついて回る甘えん坊さんでした。

勉強はあんまり得意ではないと笑っていたけれども、好奇心旺盛な人懐っこい子でした。

帰国する日には、泣きそうな顔で見送ってくれました。帰国後はニュースレターで様子を知るだけでしたが、それでも現地で見たのとちっとも変わらない、弾けるような笑顔を写真で見るたびうれしく思っていました。

そんな子が、10歳になるやならないで他界してしまったのです。

死因は心臓発作でした。くわしい経緯はわかりませんが、その年齢で心疾患ということは生まれつきなにか心臓に問題があったのかもしれません。

彼女が教えてくれたこと

アソは、旅に出なければ、決して出会うことがなかった少女です。

でも、出会えました。そして、私の人生観に深い影響を与えました。

彼女は私を「決して出会えない誰か」の生活や人生に思いをいたすことができる人間にしてくれました。生まれる場所が違うだけで、乗り越えなければならない壁の高さが不公平すぎるほど違うことを痛感させてくれました。でも、どんな境遇でもオープンマインドでさえいれば人も自分も笑顔にできることを教えてくれました。他にも、言葉にできないほど多くのものを与えてくれました。

今も、彼女の笑顔だけははっきりと覚えています。

私の人生において忘れ得ぬ出来事ですが、他にも旅をしたからこそ得られたものはたくさんあります。

今と違う自分になりたければ旅が特効薬になる。

それは間違いありません。

だから「かわいい私には旅をさせよ」なのです。

※本稿は、『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』（清流出版）の一部を再編集したものです。