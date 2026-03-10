「変わらない美しさにびっくり」草刈民代、結婚記念日に30年前の夫婦ショット公開「え!?変わって無い!!凄い!!」
俳優の草刈民代さんは3月9日、自身のInstagramを更新。30年前に撮影した白無垢（むく）姿を公開しました。
ファンからは「結婚30年おめでとうございます」「おめでとうございます 大好きなご夫婦」「今も30年前と変わらない美しさにびっくりです」「末永くお幸せに」「素敵なご夫婦でうらやましいです」「え!?変わって無い!!凄い!!」など、温かい声が多く寄せられました。
コメントでは「民代さんは勿論ですが、監督もよくお似合いです」「オシドリ夫婦ってこういうお二人のことなんのでしょう」「何て素敵なんでしょう。お二人揃ってこそな絵の素敵さ」と絶賛の声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
「結婚30年おめでとうございます」草刈さんは「今日は結婚記念日。30年前の今日、結婚式を挙げました」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は映画監督で夫の周防正行さんとのウェディングフォトで、草刈さんは白無垢を着ています。周防さんは紋付はかま姿です。2枚目は、草刈さんが愛用している鍋の写真。「クリステル @cherryterrace のお鍋5サイズと土鍋は、その時に揃えたものです」とつづり、長年大切に使っていることを明かしました。
「何て素敵なんでしょう」2日にも、和装での夫婦ショットを公開した草刈さん。「夫は慣れない着物で、『恥ずかしい』と言いっぱなし」とつづり、4枚の写真を披露。1〜3枚目は、草刈さんと周防さんとのツーショットです。着物はそれぞれ異なるデザインで、写真ごとに雰囲気も変わりますが、どのスタイルもよく似合っています。
(文:五六七 八千代)