「変わらない美しさにびっくり」草刈民代、結婚記念日に30年前の夫婦ショット公開「え!?変わって無い!!凄い!!」

「変わらない美しさにびっくり」草刈民代、結婚記念日に30年前の夫婦ショット公開「え!?変わって無い!!凄い!!」