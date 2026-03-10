一般家庭に現れた「ねこバス」が話題 乗客は1人、でも手は抜かない……
映画「となりのトトロ」でお馴染みの「ねこバス」が一般家庭に現れたようです。
ぬいぐるみを背中に乗せて運ぶ猫ちゃんの姿が、Xで2.8万件を超すいいねを集めるなど、大きな話題になっています。
飼い主さんがこのほど「ネコバス」という言葉を添えてXに投稿したのは、ノルウェージャンフォレストキャットの男の子・シィクくんをとらえた1枚。
写真の中でシィクくんはふかふかの毛で覆われた背中に、プーさんのぬいぐるみを乗せながら、歩いています。
落ちないように必死にしがみついているように見える、プーさんのなんとも言えない表情。そして落とさないよう慎重に運んでいるかのような、シィクくんの凛々しい眼差し。
たった1人の乗客を安全に目的地に運んでみせる……というプロフェッショナルな意識を感じます。
ぬいぐるみと猫ちゃん、両方のギャップがかわいいこの1枚は、2.8万件のいいねを集める大反響を呼びました。
飼い主さんによれば、撮影の直前までリビングで寝転がったり、優雅に歩いたりしていたシィクくん。
そこへ家に遊びに来ていたお子さんの友だちが、ふざけて背中にぬいぐるみを乗せたのだそう。シィクくんはそのまま3〜4歩は進んでくれたものの、プーさんは重力に耐えきれず途中で落ちてしまいました。
普段からシィクくんはねこバスとして重宝されているのでしょうか。気になって飼い主さんに尋ねてみると「たまに子どもがぬいぐるみやおもちゃを乗せようとすることがあるくらい」とのことで、基本的にはねこバスは運休状態だそう。
写真で見るとシィクくんはかなりの安定感でプーさんを運んでいるように思えますが、偶然が重なって撮れた貴重な1枚だったようです。
ネコバス pic.twitter.com/Vh0lM5AExo
— シィク / 猫アカ (@sheik_norwegian) March 8, 2026
＜記事化協力＞
シィク / 猫アカ さん（@sheik_norwegian）
（ヨシクラミク）Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031003.html