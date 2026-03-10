放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

＜日本史上最大のミステリー＞を残した奸臣！名君と称された人格者で教養に長けた文化人だったともいわれるが、その素顔は…演じるのはこの方

ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストが続々と発表されています。

今回は三好氏の重臣・三好三人衆の一人をご紹介！

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

石成友通

ーー近畿で一大勢力を誇った三好氏の重臣・三好三人衆の一人。松永久秀とは深い因縁がある。信長が上洛すると激しく抵抗し……。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

＜阿部亮平さん コメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。

２年連続で大河ドラマに出演させて頂くことになり＊、とても驚いたと共に、今回は初めて挑む戦国時代作品という事で、どんな役を演じられるのかとても期待が膨らみました！

＊編集部注：『べらぼう』八五郎役

■実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。

今作では私自身初めて馬に乗るシーンがあるという事になり、まずは馬に乗る練習からとなりました。

見ているのと違い、実際に馬に乗ってみるとこんなにも難しいのかと。練習初日の後には、お尻の痛さと、足の筋肉痛にひどく襲われたのを今でも覚えています。

けれどそれと同時に、馬に乗るのが慣れてくるとこんなにも楽しいんだと感じました。

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

