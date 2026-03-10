「ガチ美女」なごみ、美脚際立つ圧巻スタイル披露「パリでも美人すぎるなほんま」「うん、可愛すぎる」
カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは3月9日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露しました。
【写真】なごみの美脚が際立つ姿
この投稿にファンからは、「パリでも活躍してるなごみちゃんホントに尊敬です」「うん、可愛すぎる」「綺麗でうっとりします」パリでも美人すぎるなほんま」「見れて幸せ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】なごみの美脚が際立つ姿
「見れて幸せ」なごみさんは投稿に4枚の写真を載せています。フランス・パリでルイ・ヴィトンの衣装を着用した姿を披露。エッフェル塔が背後に見える路上で撮影したようです。ミニ丈のスカートからは美脚が伸びていて、圧巻のスタイルが際立っています。
「足めちゃくちゃ綺麗で可愛すぎ」4日にもワンピースを着用し抜群の美脚を披露していたなごみさん。コメント欄では、「足めちゃくちゃ綺麗で可愛すぎ」「かっこええしめっちゃ可愛いやーん」「なごっちゃんの綺麗さが際立つね〜」といった声が寄せられていました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)