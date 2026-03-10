スタバ“パステルカラー”の春グッズ登場！ 4色展開のランダムカップなどラインナップ
「スターバックス」は、3月13日（金）から、春のドリンクタイムを彩る新作グッズを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】どの色に変わるかな？ ランダムカップ全4色一覧
■新生活のおともに
今回登場するのは、心まで軽やかに彩ってくれそうな、パステルカラーを基調とした日常アイテム。
氷を入れたアイスドリンクを入れると色が変わる「リユーザブルコールドカップ」からは、“Uplift the Everyday”のメッセージと繊細なタッチのアートワークが描かれたデザインが登場。ピンク、黄色、緑、水色の全4色の中から1色が提供され、どの色に変わるかはドリンクを入れてからのお楽しみだ。
また、アイスブルーのグラデーションで爽やかな印象に仕上げた「STANLEY」とのコラボタンブラーや、グラデーションがかかったスタイリッシュなデザインが目を引く耐熱グラスマグも用意。
さらに、3月12日（木）からはオンラインストア限定で、華やかなピンクグラデーションカラーのステンレスボトル、アイスブルーとグリッターのデザインがきらめく355mlサイズのステンレスボトル、シンプルなデザインで使う場所を選ばないステンレスマグも販売され、見た目も春らしいラインナップが勢ぞろいする。
【写真】どの色に変わるかな？ ランダムカップ全4色一覧
■新生活のおともに
今回登場するのは、心まで軽やかに彩ってくれそうな、パステルカラーを基調とした日常アイテム。
氷を入れたアイスドリンクを入れると色が変わる「リユーザブルコールドカップ」からは、“Uplift the Everyday”のメッセージと繊細なタッチのアートワークが描かれたデザインが登場。ピンク、黄色、緑、水色の全4色の中から1色が提供され、どの色に変わるかはドリンクを入れてからのお楽しみだ。
さらに、3月12日（木）からはオンラインストア限定で、華やかなピンクグラデーションカラーのステンレスボトル、アイスブルーとグリッターのデザインがきらめく355mlサイズのステンレスボトル、シンプルなデザインで使う場所を選ばないステンレスマグも販売され、見た目も春らしいラインナップが勢ぞろいする。