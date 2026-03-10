澤本夏輝、FANTASTICS結成7周年を振り返る 目標のドームツアーは「メンバーとの約束」
FANTASTICSと幻冬舎がタッグを組み、各メンバーが1人1冊ずつ書籍を刊行する、怒涛の9ヵ月連続刊行プロジェクト「GL‐9 〜FANTASTICS BOOKS〜」が今月からいよいよ始動する。トップバッターを務めるのは、3月6日（金）に1stフォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』を発売したパフォーマーの澤本夏輝。ダンスで鍛え上げた体とポージングを切り取ったモードなカットや、出身地である長野・松本でのリラックスした素の表情、初めて公開するエピソードなど、今までに披露していない“初めてのサワナツ”が余すことなく表現されている。今回は、クランクイン！トレンド初登場となる澤本に、初刊行となるソロ書籍の注目ポイントや、昨年12月にデビュー7周年を迎えたFANTASTICSとしての目標を語ってもらった。
【写真】クールな表情も！ 澤本夏輝撮り下ろしカット（全10枚）
■「澤本夏輝の歴史」が詰まった待望の初フォトエッセイ
――初書籍にして初フォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』の発売おめでとうございます。9ヵ月連続刊行プロジェクト「GL‐9 〜FANTASTICS BOOKS〜」のトップバッターとなりますが、意気込みはいかがですか？
澤本夏輝（以下、澤本）：普段はトップバッターとかあんまりやらないタイプなので、ちょっと緊張はありましたが、初のフォトエッセイということもあり気合が入りました。
――書籍の発売順はどうやって決められたのでしょうか？
澤本：このプロジェクトが決まった時に、過去に写真集やフォトエッセイを出している人は、後にしようという流れになったんです。僕はなっちゃん（堀夏喜）が最初じゃないかなと思っていたんですけど、いつの間にか自分になっていました（笑）。
――実際に完成したフォトエッセイをご覧になっての感想を教えてください。
澤本：思い描いていたものと、いい意味で全然違うものになりました。僕の中ではかっこよすぎるぐらいです！ もっと素朴な感じで完成すると思っていたのですが、アーティスティックにしていただき、半分はめちゃくちゃオフな自分も収めていただいたので、良すぎるものができちゃいました。
――ズバリ一言で本書を紹介するならどんな言葉を添えますか？
澤本：「澤本夏輝の歴史」ですかね。過去のこともたくさん掲載しているので、僕の大体のことはこの本でたどっていただけるんじゃないかと思います。
――『きらきらじゃない、僕の輝き方』というタイトルも印象的です。どんな思いを込められたのでしょうか。
澤本：元々写真集とかフォトエッセイを出すことに“きらきらしている人”がやるというイメージがあって。自分はそういうタイプではないと思っていたんですが、今回のプロジェクトがきっかけでフォトエッセイを発売させていただくことになったので、一応（編集の方に）伝えておかないとなと思って（笑）、打ち合わせの時に「（自分は）きらきらじゃないです」と言いました（笑）。それがタイトルにも生かされた感じです。
あとは、名前に入っている「輝」がタイトルにも入っているので、より自分の名前が好きになりましたし、「輝く」ために頑張っていることと重なっているように思えて、今の自分にぴったりなタイトルだと思っています。
――本書の発売が決定してから、メンバーから反響はありましたか？
澤本：表紙をみてカッコイイと言ってくれたので、めちゃめちゃうれしかったです。「サワナツの良さが出てるね」と言ってもらえて、普通に照れました（笑）。
――写真家HIRO KIMURAさんとのフォトセッションもすてきでした。ダンスで培われたポージングも印象的でしたが、撮影はいかがでしたか？
澤本：撮影中は、本当にライブをやっているような感覚でした。HIROさんが衣装に合わせて、レッチリ（レッド・ホット・チリ・ペッパーズ）の曲や、『ゴットファーザー』の曲を流してくれていたので、より世界観にマッチした表情や動きが作れましたし、いろんな感情を引き出すアドバイスをくれて、今までにない自分を見せることができました。
――スタジオ撮影から一転、出身地・松本のカットではリラックスした笑顔も収録されていました。
澤本：松本での撮影は、プライベートで地元に帰ってきた気分で撮影できたので、スタジオ撮影とは違う自分を表現できたかなと思います。
――松本の観光地である松本城やなわて通り商店街など、松本の魅力もたっぷりと感じられました！
澤本：改めて見ると、観光ブックにできるぐらい松本の良さが詰まったページになっています（笑）。撮影にもフラットな気持ちで挑めたので、作っていない自然な笑顔がたくさん見られると思いますね。地元の友達といる時のような気持ちで、撮影が終始楽しかったです。
■三代目JSBのサポートダンサーが分岐点に
――中でも特にお気に入りのページはありますか？
澤本：松本での撮影は、昔住んでいた実家から歩いて行けるぐらいの場所だったので、全部思い出深いんですけど…やっぱり両親と手を重ねた写真ですかね。育ててくれた両親との写真を、初めてのフォトエッセイに掲載できてうれしいです。
あと前半のスタジオで撮影した写真は、見たことない自分の表情ばかりだと思うので、穴があくぐらい見てほしいです（笑）。
――ご両親との撮影は照れくささはありましたか？
澤本：掲載されている写真とは別に、三人で肩を組んで撮影していただいたカットがあって、そちらのほうが恥ずかしかったですね（笑）。普段はこんなふうに写真を撮らない（笑）。でも両親も恥ずかしがりながらも楽しく撮影に参加してくれてうれしかったです。本当に思い出の1枚になりました。
――100の質問に答える「100 Answer about me」では、最近泣いたことに「この本のインタビューで涙した」と答えられていました。具体的にはどの部分なのでしょうか？
澤本：「Natsuki‘ｓ Story」で、膝の手術をした話をしている時です。地元のダンススクールの先生にかけてもらった言葉を思い出して泣いてしまいました。東京に出てくる前の出来事で、あのタイミングで諦めていたり、東京に出るのをちょっとでも遅くしていたら…って考えたりもするので、僕の人生では大きなターニングポイントでした。
――諦めずに東京へ出てみようと思えた原動力はなんだったんでしょうか？
澤本：けがをする前に東京に出ることは決めていたので、それを曲げたくなかったっていう感じでした。あとは周りが前に進んでいくなかで、自分だけが置いていかれる気持ちになっていくのも怖かったのかなと、今振り返るとそう思います。
――東京に出てきてからは、分岐点だったと思う出来事はありますか？
澤本：EXPGのダンススクールに通っている時に、三代目J Soul Brothersさんのアリーナツアー「BLUE IMPACT」に行くか悩んだことがあったんです。当時、サポートダンサーというものに対して「これは自分の人生にどんな影響を与えるんだろう？」と考えることがあって、その時間にダンスレッスンをもっと受けた方がいいんじゃないかと思ったりして。でもダンスのインストラクターさんに「絶対出た方がいいよ」と背中を押していただいて。結果「BLUE IMPACT」でサポートダンサーになって、三代目J Soul Brothersさんの背中を見たことで、アーティストになりたいと思ったので、あの時の決断は大きかったと思います。
――FANTASTICSは昨年12月にデビュー7周年を迎え、5月からは全国ツアーも決定しています。グループとしての今後の目標などはありますか？
澤本：いずれはドームツアーをやりたいです。それはFANTASTICSのメンバーとの約束で、夢でもあるので。絶対に叶えたいです。
――デビュー当時から変わった部分はありますか？
澤本：グループとしては、昔はどこか自信がなかったり、勢いで「いけます！」って言っていたところがあったんですけど、今は一人一人がFANTASTICSに自信を持てるようになりました。
――澤本さん個人としての変化もありましたか？
澤本：僕個人としては…寝る時に枕を使わなくなりました（笑）。ツアー先のホテルで寝る時に枕がどうも合わなくて…いっそ使わないようにしたら意外となくても大丈夫でした。
――最後に楽しみにしているファンの皆さんに向けて、改めて本書の見どころをお願いいたします！
澤本：初めてこのフォトエッセイで僕を見てくださる方にも、FANTASTICS澤本夏輝ってこんな人なんだろうな、こういうダンスするんだろうなと分かっていただけるような一冊になっています。FANTARO（FANTASTICSの公式ファンネーム）の方は、待ちに待った澤本夏輝が見られると思いますし、自分でも初めて見せた部分がたくさんあるので、いろんな表情を楽しみながら隅々までみていただけたらうれしいです！
（取材・文：森出桜 写真：松林満美）
『きらきらじゃない、僕の輝き方』は、幻冬舎より発売中。
