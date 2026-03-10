「今季は終わったと思う」保有元監督は厳しい見通し…25歳日本人が足首負傷で手術判断へ。セカンドオピニオン求める
チャンピオンシップ（イングランド２部）のハルに所属するFW平河悠が、足首の負傷による手術の可否について、複数の医師の意見を求めていることが分かった。保有元であるブリストル・シティのゲルハルト・シュトルーバー監督が明かした。
25歳のアタッカーはブリストル・シティからの今年１月の期限付き移籍後、ハルで主力として活躍していたが、２月のQPR戦で足首を負傷し、57分に途中交代を余儀なくされた。
当初は負傷の程度が不明だったが、その後の報道では手術が必要との見方が強まり、実施されれば今季の復帰は絶望的とされている。
地元メディア『Bristol Live』によると、ブリストル・シティのシュトルーバー監督が、平河について言及。「彼はセカンドオピニオンを求めたがっている。私たちは何が彼にとって最善かについて非常に明確な考えを持っているが、彼もまたセカンドオピニオンを求めたいと考えている」と説明したうえで「しかし、彼にとって今季は終わったと思う」と述べ、平河の今季復帰は困難との見方を示した。
さらに同監督は「もちろん、すべての選手がセカンドオピニオンを求める権利を持っているし、より多くの人と話し合い、何が最善かを決める権利がある。手術するかしないかについてセカンドオピニオンを求めるのは、この業界では通常のことだ」と理解を示している。
一方、ハルのセルゲイ・ヤキロビッチ監督は、「彼にとっては終わりだと思う。今季は終了だ。これが私の予想で、８〜９週間かかるからだ」とコメント。平河の復帰に悲観的な見通しを示した。
昨年５月に日本代表デビューを果たし、今冬にハルへ移籍後は６試合で１アシストを記録していた平河。手術の判断は重要な決断となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
