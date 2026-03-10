関東は雨や雪が降っていて、東京都内でも雪の降っている所があります。午後は雪や雨はやんでいきますが、雪の積もった所では路面の状況にご注意ください。

【CGで見る】11日（水）〜17日（火）までの全国週間天気予報

東京都内でも雪に 午後は雪や雨はやむ

気圧の谷や寒気の影響で、関東では月曜日の夜から雨や雪の降っている所があります。北部は平地でも積雪となっている所があり、東京都内でも雪の降っている所があります。午後は関東の雪や雨はやんでいきますが、雪の積もった地域は引き続き路面の状況にご注意ください。

日本海側の雪や雨の範囲も狭くなる

西日本から北日本の日本海側も雪や雨の降っている所がありますが、午後は雪や雨の範囲は狭くなる見通しです。太平洋側は晴れ間の出る所が多く、関東も日差しの戻る所があるでしょう。

気温はあまり上がらず 真冬の寒さも

上空に寒気が流れ込んできている影響で、最高気温は全国的に平年並みか低くなりそうです。西日本や東日本は10℃前後の所が多く、真冬の寒さになる所もあるでしょう。関東は午後は天気が回復するものの、冷たい北風が吹き、防寒が必須の一日となりそうです。

【火曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：4℃ 釧路：4℃

青森 ：5℃ 盛岡：6℃

仙台 ：8℃ 新潟：7℃

長野 ：6℃ 金沢：7℃

名古屋：13℃ 東京：7℃

大阪 ：11℃ 岡山：11℃

広島 ：12℃ 松江：9℃

高知 ：14℃ 福岡：14℃

鹿児島：17℃ 那覇：20℃