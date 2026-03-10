【WBC】“お茶たて”Tシャツ登場 大谷翔平＆鈴木誠也らイラストに 公式ストアで発売
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表が得点時などに塁上でお茶をたてるような仕草で喜びを表す「お茶たてポーズ」のオリジナルイラストをあしらったTシャツが10日、WBCの公式オンラインストアに登場することが発表された。大谷翔平や鈴木誠也に似たイラストがお茶をたてるポーズをするデザインとなっている。
【写真】仕事はやっ！10日から発売される「日本代表お茶たてポーズ Tシャツ」のネイビー
世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパンが制作。「日本代表お茶たてポーズ Tシャツ」として、10日午後7時ごろからWorld Baseball Classicオフィシャルオンラインストアで発売する。
お茶たてのセレブレーションは北山亘基がが日本の伝統を象徴する所作として考案したこのポーズを1枚のイラストに込めた。グラフィックには、お茶をたてる動きと、試合中に巡るプレーの躍動を重ねた渦のモチーフを採用。北山の願いでもある「日本らしさが世界で注目される瞬間」を切り取り、大会の記憶に残るワンシーンを表現した。
似顔絵のデザインには、大谷や鈴木、北山のほか、岡本和真、村上宗隆のような顔もプリントされている。ライトグリーンとネイビーの2色があり、価格は6000円。
【写真】仕事はやっ！10日から発売される「日本代表お茶たてポーズ Tシャツ」のネイビー
世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパンが制作。「日本代表お茶たてポーズ Tシャツ」として、10日午後7時ごろからWorld Baseball Classicオフィシャルオンラインストアで発売する。
似顔絵のデザインには、大谷や鈴木、北山のほか、岡本和真、村上宗隆のような顔もプリントされている。ライトグリーンとネイビーの2色があり、価格は6000円。