岐阜県可児市にある大王製紙の工場で、作業員6人がガスを吸い込み病院に搬送され、このうち1人が意識不明の重体です。

【写真を見る】大王製紙の工場で作業員6人を病院に搬送 1人意識不明 ｢ガスを吸い込み呼吸が苦しくなっている｣トイレットペーパーを製造する可児工場 岐阜

きょう午前10時前、岐阜県可児市土田の大王製紙可児工場で「作業員がガスを吸い込み、呼吸が苦しくなっている」と消防に通報がありました。

20～60代の6人を病院に搬送

警察によりますと、20代から60代の男性作業員あわせて6人が病院に搬送され、このうち1人が意識不明の重体となっています。残る5人は体調不良を訴えていますが、意識はあり、会話ができる状態だということです。

この工場ではトイレットペーパーを製造していて、当時、石灰ガスを乾燥させる工程で、一酸化炭素を送るためのバルブの交換作業が行われていたということです。

大王製紙は「詳細を確認中で、ガスが漏れた設備をストップしている」とコメントしています。警察と消防が当時の詳しい状況を調べています。