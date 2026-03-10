◆オープン戦 ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）

ソフトバンク・小久保裕紀監督が１０日、台湾代表でＷＢＣに出場していた徐若熙（シュー・ルオシー）投手の今後の予定について言及した。

台湾代表は、同組の日本と韓国が準々決勝進出を決めたため１次ラウンド（東京Ｄ）での敗退が決まった。今季、台湾プロ野球・味全からソフトバンクに加入した徐は、５日のオーストラリア戦に先発して４回２安打無失点と好投したが、勝利には結びつかなかった。

連続日本一に向けて、先発ローテの一角として期待される最速１５８キロ右腕。小久保監督は、開幕前のオープン戦登板について「どこにはめるかは帰国の日にちで決めよう、という話をしている。（スケジュールは）全然決まっていない」と現時点では未定だ。チームへの合流は、台湾に戻ってから再来日することも含めて調整中という。開幕まで２週間余り。指揮官は「１回できあがっているものを、強化にあてなくてもいいんじゃないかという話もしている」と合流後の状態を見て、今後の方針を決めていく。