ÅìµþÅÔ¿´¤ÏÀµ¸á¤Ë3¡îÂæ¡¡10Æü¤Î´ØÅì¤Ï¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤ÇÀÑÀã¤â¡¡11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±Åà·ëÃí°Õ
º£Æü10Æü¤Î´ØÅìÃÏÊý¤ÏÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÎÀµ¸á¤Îµ¤²¹¤Ï3.6¡î¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÀã¤ä±«¤¬¤ä¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü11Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤äÇ¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±§ÅÔµÜ¤ÇÀÑÀã12¥»¥ó¥Á¡¡Åìµþ23¶èÆâ¤Ç¤â°ì»þÂçÎ³¤ÎÀã¤Ç¿Ì¤¨¤ë´¨¤µ
º£Æü10Æü¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÏÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¤ÏÌÀ¤±Êý¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¸áÁ°9»þ¤Ë¤ÏÀÑÀã¤¬12¥»¥ó¥Á¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç3·î¤ËÀÑÀã¤¬10Ñ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2005Ç¯3·î4Æü¤Î14¥»¥ó¥Á°ÊÍè¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åìµþ23¶è¤Ç¤â¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ÇÂçÎ³¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢²°º¬¤ä¼Ö¤Î¾å¤¬Çò¤¯¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«Àµ¸á¸½ºß¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ»Ô3.8¡î¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô3.3¡î¡¢²£ÉÍ»Ô4.3¡î¡¢ÀéÍÕ»Ô4.2¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã¤ä±«¤ÏÃë²á¤®¤Þ¤Ç¡¡´¨¤µ¸·¤·¤¯ÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÏ©ÌÌÅùÅà·ë¤ËÃí°Õ
Ãë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤Ï¼¡Âè¤Ë²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¤¬º¹¤·¤Æ¤¤Æ¤âµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤ÏÆß¤¯¡¢10¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤âÃÈ¤«¤¤ÉþÁõ¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü11Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤äÇ¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢Âð¤ÎºÝ¤ä¡¢ÌÀÆüÄ«¤ÎÄÌ¶Ð¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼Ö¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤äÅ¾ÅÝ¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¡¡ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤½ê¤Ï
Àã¤ä±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÇ¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢Åà·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤«½ê¤Ç¤¹¡£
(1)¶¶¤äÊâÆ»¶¶¤Î¾å¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ÎÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢É÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Õ¤Ö¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Â¾¤Î½ê¤è¤ê¤âÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢»ë³¦¤¬°¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ç¤¹¡£
(2)¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤È³°¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¾õÂÖ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(3)¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤â¡¢¶á¤Å¤¯Á°¤Ë¡¢½½Ê¬¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤È¡¢¤È¤Æ¤â³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë»þ¤â¡¢¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(4)Æü±¢¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ë¤È¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎËÌÂ¦¤Ê¤É¡¢Æü±¢¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤òÄÌ¤ëºÝ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£