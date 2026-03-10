初版限定特典「“ニックの名札”風シール」

　ディズニー・アニメーション映画「ズートピア」シリーズに登場するキツネの詐欺師ニック・ワイルドをテーマにした本『今日もまた、ニック沼。　ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』（講談社）が4月20日に発売。初版限定特典に「“ニックの名札”風シール」が付く。

【画像】ニックとジュディがパートナー・セラピーに参加、該当のシーン

　ひょうひょうとした態度の裏に隠れたやさしさや、繊細な心。深く惹かれてしまう甘い“沼”を心ゆくまで味わえる同作。特典のシールは、『ズートピア２』のパートナー・セラピーシーンでニックが貼っていた名札を再現したもの。手書きのサインをそのままデザインにした。

　SNS上では、発売前から「私のための本？」「これ以上沼らせないで！」「なにこれ？　買う一択です！！」などの声が寄せられた。

　初版限定特典は、電子書籍には付かない。

■主な収録内容
●『ズートピア』の世界にようこそ！
●７Keywords of ニック・ワイルド
●ニック語録
●スペシャルコンテンツ
・『ズートピア』前日譚ストーリー「ニック＆フィニックの　きょうもひと仕事！」
・ニックとジュディをさがせ！
・ニック・ワイルド役声優　森川智之さんインタビュー
・ニックへの愛を綴ろう▽（▽＝ハートマーク）