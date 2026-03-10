布袋寅泰「娘の友達と3人で食事」 娘不在での交流に反響「ステキパパ」「親しみやすい良いお父さん」
ギタリストの布袋寅泰（64）が9日、自身のインスタグラムを更新。娘の友人たちと3人で食事をしたことを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】「君たちの未来に乾杯。世界は広いぞ」娘抜きで娘の友人と食事を楽しむ布袋寅泰
布袋は「娘の友達と3人で食事。娘はここに居ないのに、友達のお父さんに付き合ってくれる優しい子たち」と報告。「彼らと同じ歳の頃、ロンドンと日本の行き来を始めた40年前を思い出しながら、夢を語る瞳を見ながら、『そうだ。チャレンジしろ』とエールを送った。君たちの未来に乾杯。世界は広いぞ」と、若者たちとの交流を振り返った。
投稿された写真には、食事の席でグラスを合わせる様子が写されており、温かな時間を過ごしたことがうかがえる。
コメント欄には「わぁ、ステキ」「親しみやすい良いお父さん」「布袋さんって本当に素敵な方ですね」「娘っ子のご友人と娘っ子抜きでお食事、素敵なご関係ですね!!」などの声が寄せられていた。
