【明治安田J1百年構想リーグ】ファジアーノ岡山 1−0 京都サンガF.C.（3月8日／JFE晴れの国スタジアム）

【映像】相手3人を圧倒する猛突ドリブル

スタジアムの空気を変えるプレーだった。ファジアーノ岡山のFWルカオが相手選手3人を圧倒した驚愕のドリブルが話題を集めている。

3月7日に明治安田J1百年構想リーグ第5節・ファジアーノ岡山vs京都サンガF.C.が行われた。両チームともに相手ゴール前での決定機を欠いていたが、岡山は65分にFWルカオを投入したことで前線に起点を作り始める。

身長191cmのブラジル人FWは、投入直後の67分に“重戦車”ならではのキープ力でスタジアムを沸かせた。

ルカオは、後方からのアバウトなボールを京都DF鈴木義宜を背負いながらマイボールに。すぐに正面からプレッシャーをかけにきた京都MFジョアン・ペドロに対しては、足先でボールを浮かせることで逆を突いてキープした。

次の瞬間には京都DF須貝英大とMFジョアン・ペドロに挟まれていたが、持ち前の身体の強さでキープ。相手を弾き飛ばして前を向いた。持ち出したところに今度はDF鈴木がコンタクトを試みたが、これも強引に突破。わずか数秒間の間で相手を何度も吹き飛ばした。

止まらないルカオに対しては、DF須貝が後方から足を引っ掛ける形でドリブルを何とか止めた。ファウル以外では制御不能な重戦車のプレーにホームサポーターは大いに沸いた。

ルカオらしい強引なキープとドリブルはSNSでも話題に。ファンは「ルカオ空気変えたヤバすぎる」「何人ならボール取れるんよ」「2人がかりで付いてきてもびくともしない」「ルカオが重戦車してる」「ルカオが入った瞬間競技変わるのやめてね」「いますぐラグビーにイケる気がする」「すべてをぶち壊すルカオ」「アメフトすぎる笑笑」と、圧倒的なフィジカル能力に驚いた様子だった。

ルカオの投入で試合の流れを変えた岡山は、84分にMF松本昌也の得点で先制に成功。集中した守備陣の奮闘もあり、好調の京都相手に1ー0の勝利を収めた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）