今季第20週の週間MVPにスパーズのウェンバンヤマ、ヒートのヒーローが選出

3月10日（現地時間9日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第20週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

3日から9日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ（通算3度目）、イースタン・カンファレンスではマイアミ・ヒートのタイラー・ヒーロー（通算2度目）となった。



NBA Players of the Week for Week 20.

West: Victor Wembanyama (@spurs)

East: Tyler Herro (@MiamiHEAT) pic.twitter.com/EbYdgImRnO

- NBA (@NBA) March 9, 2026

今シーズン2度目の選出となったウェンバンヤマは、期間中に平均26.0得点10.5リバウンド1.5スティールに驚異の4.8ブロックをマーク。フィールドゴール成功率55.6パーセント、3ポイントシュート成功率44.0パーセント（平均2.8本成功）とショットも好調で、スパーズを4戦無敗へけん引。

一方のヒーローは、ヒートを4戦全勝へ導く立役者となり、前週に平均26.3得点5.5リバウンド4.8アシスト、フィールドゴール成功率53.7パーセント、3ポイント成功率51.7パーセント、フリースロー成功率94.7パーセントと高精度なショットが光った。

10日終了時点で、ウェンバンヤマ率いるスパーズは4連勝中でウェスト2位の47勝17敗、ヒーロー擁するヒートは5連勝中でイースト7位の36勝29敗を残している。第20週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第20週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



デビン・ブッカー（サンズ）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）



アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



ドリュー・ホリデー（ブレイザーズ）



カワイ・レナード（クリッパーズ）

・イースタン・カンファレンス



バム・アデバヨ（ヒート）



パオロ・バンケロ（マジック）



ジェイレン・ジョンソン（ホークス）



カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）

【動画】今シーズン第20週のトッププレー集はこちら！





