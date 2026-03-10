4月24日に公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の最終トレーラーが公開された。

本作は、『スーパーマリオブラザーズ』の世界観を基にしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編。イルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂によってプロデュースされ、ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資による制作、そしてユニバーサル・ピクチャーズによって全世界で公開される。

前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手がけた。

最終トレーラーは3月10日の「マリオデー」にあわせて公開されたもの。マリオ、ルイージ、ヨッシーが共闘するアクションシーンなどが描かれている。

また、第1弾入場者プレゼントおよび「Nintendo Today!」を使った特別コンテンツの提供も決定した。

任天堂公式のスマートフォンアプリ「Nintendo Today!」では、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に関する様々なコンテンツが楽しめる。3月10日の「マリオデー」からアプリを開くと、1日1枚、映画に登場するキャラクターやアイテムなどのデジタルカードが届く。『スーパーマリオ』40周年にちなみ、カードは全部で40種類となっている。

「Nintendo Today!」を用いて、4月24日より劇場に設置された映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の“特別スタンディ”を撮影しアプリからチェックインすると、本作オリジナルの特製壁紙が入手可能に。また、劇場内限定の特別フォトフレームを使えば観賞日と観賞劇場の名前が入った記念写真の撮影ができる。

入場者プレゼント第1弾はキャラクターカードセット。「Nintendo Today!」内で手に入るデジタルキャラクターカード40種類から5種類を実際にカード化したセットがプレゼントされる。

また、特別サイト「ヘブンズドアギャラクシーサイト」もオープンした。（文＝リアルサウンド編集部）