開催：2026.3.10
会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム
結果：[プエルトリコ] 4 - 1 [キューバ]
　WBCの試合が10日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでプエルトリコとキューバが対戦した。
　プエルトリコの先発投手はＥ・ロドリゲス、対するキューバの先発投手はＪ・ロバイナで試合は開始した。
　2回裏、9番 Ｍ・マルドナド 初球を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでプエルトリコ得点 PUR 3-0 CUB
　5回裏、4番 Ｃ・コルテス 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでプエルトリコ得点 PUR 4-0 CUB
　6回表、4番 Ａ・デスパイネ 2球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでキューバ得点 PUR 4-1 CUB
　試合は4対1でプエルトリコの勝利となった。
　この試合の勝ち投手はプエルトリコのＥ・ロドリゲスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はキューバのＪ・ロバイナで、ここまで0勝1敗0S。プエルトリコのＥ・ディアスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-10 12:26:11 更新