開催：2026.3.10

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム

結果：[プエルトリコ] 4 - 1 [キューバ]

WBCの試合が10日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでプエルトリコとキューバが対戦した。

プエルトリコの先発投手はＥ・ロドリゲス、対するキューバの先発投手はＪ・ロバイナで試合は開始した。

2回裏、9番 Ｍ・マルドナド 初球を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでプエルトリコ得点 PUR 3-0 CUB

5回裏、4番 Ｃ・コルテス 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでプエルトリコ得点 PUR 4-0 CUB

6回表、4番 Ａ・デスパイネ 2球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでキューバ得点 PUR 4-1 CUB

試合は4対1でプエルトリコの勝利となった。

この試合の勝ち投手はプエルトリコのＥ・ロドリゲスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はキューバのＪ・ロバイナで、ここまで0勝1敗0S。プエルトリコのＥ・ディアスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-10 12:26:11 更新