WBC プエルトリコ vs キューバ 2026年3月10日（火） 試合結果
開催：2026.3.10
会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム
結果：[プエルトリコ] 4 - 1 [キューバ]
WBCの試合が10日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでプエルトリコとキューバが対戦した。
プエルトリコの先発投手はＥ・ロドリゲス、対するキューバの先発投手はＪ・ロバイナで試合は開始した。
2回裏、9番 Ｍ・マルドナド 初球を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでプエルトリコ得点 PUR 3-0 CUB
5回裏、4番 Ｃ・コルテス 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでプエルトリコ得点 PUR 4-0 CUB
6回表、4番 Ａ・デスパイネ 2球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでキューバ得点 PUR 4-1 CUB
試合は4対1でプエルトリコの勝利となった。
この試合の勝ち投手はプエルトリコのＥ・ロドリゲスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はキューバのＪ・ロバイナで、ここまで0勝1敗0S。プエルトリコのＥ・ディアスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-10 12:26:11 更新