NHK Eテレ『TheWakeyShow』の特別番組が連続放送！『TheWakeyShowLIVE』にはこっちのけんとも登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

登校前の小学生に向け、メインキャラクター・ウェイキーとその仲間たちが、今日一日が楽しくなるinterestingな情報をお届けするエデュテインメントショウ番組『TheWakeyShow』の2大特番が、3月20日に放送される。

■【『TheWakeyShowLIVE』】※3月20日 09：00～放送

2025年春、NHK放送100年の節目にスタートしたEテレ朝のおめざめ番組『TheWakeyShow』が、放送開始1周年を記念して、NHKホールにてコンサートを開催。Wakeysをはじめ、サニーストリートの住人たちが総出演した“うたと笑いのショウ”は全4公演が満員御礼となり、親子連れのファンたちを熱狂させるステージが展開された。

番組では、その模様を1時間の祝日特番として放送。出演は、Wakeys（幹葉、椙山さと美、助川真蔵、chay、山下優太郎、早希）、マツモトクラブ、ジョージ・ワダ、鈴樹志保、ミドリーズ 。さらにMCのジョン・カビラ、ゲストのこっちのけんと、ハライチ、ザ・マミィが会場を盛り上げた。

ステージでは、歌ウマWakeysたちがそれぞれのキャラソングをスペシャルな演出で一挙に披露。ゲストのこっちのけんとWakeysのスペシャルデュエットも楽しめる。また、お笑いゲストのハライチとザ・マミィの2組が書き下したパペットコントの披露も。

そして、サニーストリートの住人総出演で人気ソング「それもいいね～バンドバージョン」を大合唱。『TheWakeyShow』ファンは要チェックだ。

■【『TheWakeyShow～Wakeysアクターズ・ドキュメント』】※3月20日07：00～放送

ライブ特番の2時間前の定時の放送枠で、Wakeysの着ぐるみとパペットを操演するアクターたちの1年半を振り返るドキュメンタリーが放送。

オーディションで選ばれた歌手や俳優たちが「出使い操演」という新しいスタイルを悪戦苦闘しながらも習得していく舞台裏を公開。当時の映像を観ながら、Wakeysアクター6人が苦労話やそれぞれが抱いてきた熱い想いを語る。

大きな夢を抱きながら、革新的なパフォーマーとして成長を遂げていく Wakeys の素顔に注目しよう。

出演は、幹葉、椙山さと美、助川真蔵、chay、山下優太郎、早希。MCはジョン・カビラが務める。

■番組情報

NHK Eテレ『TheWakeyShow～Wakeysアクターズ・ドキュメント』

03/20（金・祝）07:00～07:20

再放送：03/27（金）17:10～17:30

出演：幹葉、椙山さと美、助川真蔵、chay、山下優太郎、早希

MC：ジョン・カビラ

NHK Eテレ『TheWakeyShowLIVE』

03/20（金・祝）09:00～10:00

再放送：03/28（土）16:00～17:00

出演：Wakeys（幹葉、椙山さと美、助川真蔵、chay、山下優太郎、早希）マツモトクラブ、ジョージ・ワダ、鈴樹志保、ミドリーズ

MC：ジョン・カビラ

ゲスト：こっちのけんと、ハライチ、ザ・マミィ

■関連リンク

『TheWakeyShow』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/YR7N88GR36/