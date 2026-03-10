DREAMS COME TRUE『THE BLACK ◯ ALBUM』初回限定盤特典映像ダイジェストを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DREAMS COME TRUEの9年ぶり19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』（読み：ザ ブラック アルバム/3月18日発売）のリリースに先駆け、初回限定-ハワイ ライヴ盤-と初回限定-アコ味＆オキナワ ライヴ盤-に収録される特典映像のダイジェストが公開となった。

■“CDファースト チャレンジ！”を謳ったオリジナルアルバム

オープニング、エンディング、曲順、曲間、その繋がりに至るまでこだわった“ひとつなぎの音楽作品”として「まずは“CDアルバム”というカタチで伝えたい」と“CDファースト チャレンジ！”を謳ったオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』。

ドリカム37年のキャリアでは初めての試みとなる、貴重な映像作品やリミックスCDのバンドル盤、クロミBOXセットなど、ユーザーがチョイスできる全7形態でリリースされる本作は、CDアルバムならではの、吉田美和の歌詩や貴重なレコーディングクレジット、アートディレクターにアンテナグラフィックベース・鷲見陽、写真家に巨匠・蓮井幹生を迎えたオールニューヨークロケでのアーティスト写真満載豪華ブックレットが付属する。さらに、史上最強の移動遊園地『DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2027』のチケット最優先予約申込（抽選）を含む“スペシャル抽選シリアルコード”が全形態に封入されている。

PHOTO BY Mikio HASUI

(C)DCT entertainment, Inc.

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『THE BLACK ◯ ALBUM』

■【動画】『THE BLACK ◯ ALBUM』初回限定盤特典映像ダイジェスト

