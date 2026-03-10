HANA¥æ¥ê¡õ¥Þ¥Ò¥Ê¡õ¥³¥Ï¥ë¤¬À¶Á¿¤Ê¥°¥ìー°áÁõ¤Ç´é¤ò¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ä¤±¤¿¡È¤À¤ó¤´»°»ÐËå¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂº¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
HANA¤ÎKOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¡¢MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¡¢YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤¬´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¥³¥Ï¥ë¡õ¥Þ¥Ò¥Ê¡õ¥æ¥ê¤ÎÀçÂæ¤Ç¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡Û①HANA¥á¥ó¥Ðー¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸②¡ØVenue101 EXTRA in ÀçÂæ ～¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯ Ì¤Íè¤Ø～¡ÙÍ½¹ð
¢£HANA¥³¥Ï¥ë¡õ¥Þ¥Ò¥Ê¡õ¥æ¥ê¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¤³¤ì¤ÏNHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¤ÎSNS¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£HANA¤Ï3·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØVenue101 EXTRA in ÀçÂæ ～¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯ Ì¤Íè¤Ø～¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ï¤½¤Î¼ýÏ¿»þ¤ËÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
1¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Î¥Þ¥Ò¥Ê¤ò¥³¥Ï¥ë¤È¥æ¥ê¤¬°Ï¤ß¡¢¥Þ¥Ò¥Ê¤ÏÌÜ¤òâÔ¤Ã¤Æ¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£3¿Í¤Ï¥°¥ìー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢À¶Á¿¤Ê°õ¾Ý¤òÂÓ¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊÒÂ¤ò¾å¤²¤Æ¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë¡£
3ËçÌÜ¤Ç¤Ï3¿Í¤¬´é¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÌ©Ãå¡£¿´¤òµö¤·¹ç¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ4ËçÌÜ¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬ºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤À¤ó¤´3»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª´é¶á¤Å¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤ë¥Þ¥Ò²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖYURI¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¡¢Èþ¤·¤µ¤ÎË½ÎÏ¡×¡ÖÅ·»È¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡Ä¡×¡Ö¥³¥Ï¥ë¤Î¥«¥é¥³¥ó¤ä¤Ð¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö3¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤È¿±þ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿HANA¤Î7¿Í¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£3·î14ÆüÊüÁ÷¡ØVenue101 EXTRA in ÀçÂæ¡Ù¤ËHANA¡¢ÇµÌÚºä46¡¢¹â¶¶Í¥¤é7ÁÈ
¡ØVenue101 EXTRA in ÀçÂæ ～¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯ Ì¤Íè¤Ø～¡Ù¤Ø¤ÏHANA¤Î¤Û¤«¡¢ÇµÌÚºä46¡¢¹â¶¶Í¥¡¢THE JET BOY BANGERZ¤é7ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£