Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。小沢仁志とともに『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演した際のオフショットを公開し、話題を集めている。

【画像】佐久間大介の家族ショット＆小沢仁志・伊藤遼アナウンサーとの2ショットなど『しゃべくり007』

■佐久間大介 「せっかくなんで、家族写真撮りましたw（父ちゃん、ごめんw）」

佐久間は投稿で、映画『スペシャルズ』の番宣として『しゃべくり007』に出演したことを報告。

写真には、シャンデリアが輝く豪華なスタジオセットを背景に、小沢と並んで「佐久間大介 小沢仁志ガイドブック」を指差す姿や、佐久間がポーズを決めるソロカットが収められている。

写真には、シャンデリアが輝く豪華なスタジオセットを背景に、小沢と並んで「佐久間大介 小沢仁志ガイドブック」を指差す姿や、佐久間がポーズを決めるソロカットが収められている。

この日の佐久間は、ピンクヘアにグレーのシャツをワイドパンツにインしたスタイリング。

また、心友の“いっとん”こと日本テレビの伊藤遼アナウンサーとの2ショットも公開。スタジオセットを背景に並んで笑顔を見せており、ふたりの親しい関係がうかがえる。

さらに、「まさかの #佐久間家 の母、兄、弟、がサプライズで出演してきましたww」と家族の登場に驚いたことも明かした。

「記念に写真撮りましたんでw」と公開されたのは、母、兄、弟との4人でピースを決めた家族ショット。家族の顔は笑顔の絵文字スタンプで隠されている。6枚目には伊藤も一緒に写っており、和やかな雰囲気の1枚となっている。

自身のストーリーズでは「せっかくなんで、家族写真撮りましたw（父ちゃん、ごめんw）」とつづっている。

■佐久間大介と伊藤遼アナウンサーの投稿も話題

また、佐久間はXでも小沢、伊藤とのオフショットを公開。

伊藤も自身のXで「しゃべくり007のゲストが心友のさくさんということで、スタジオにお邪魔しました(^^)」と別カットを公開している。

SNSでは「佐久間家かわいい」「仲良しだね」「最高」「さっくんが一番大きいんだ」「美男美女なの伝わる」「貴重すぎる」「ママ素敵」「家族写真に心友のいっとんいるの愛が伝わる」といった声が寄せられている。

なお、佐久間と小沢が出演する映画『スペシャルズ』は現在公開中だ。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/