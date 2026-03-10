これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。夕方まで急な強い雨や落雷に注意ください。



◆10(火)これからの天気

夕方にかけて雪や雨が降るでしょう。

夜は止むところが多いものの、上・中越を中心に11日(水)明け方まで雪雲や雨雲がかかりそうです。



降水確率は、夕方にかけて上・中・下越で50%以上と高くなっています。





◆10(火)の予想最高気温

最高気温は、2～7℃の予想です。

昨日より2℃ほど低く、2月並みの寒さになるところが多いでしょう。

冷たい北よりの風も吹くため、この後も風を通しにくい暖かい服装がおすすめです。