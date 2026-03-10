川崎麻世、“恩人”GACKTにもらった誕生日プレゼントを披露「カードには直筆で『マヨさんおめでとうー!!』って書いてくれてます」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、63）が10日までに、自身のブログを更新。アーティストのGACKT（52）にもらった誕生日プレゼントを披露した。
【写真】手書きメッセージも！GACKTからの誕生日プレゼントを披露した川崎麻世が
川崎は「毎年続くGACKTからのバースデープレゼント」と題し、GACKTとの２ショット写真を投稿。
「今年も仲良しのGACKTから誕生日プレゼントが届きました」と報告し、中身が大好きな「お茶」であったことを明かした。添えられたカードには、「見えにくいけどカードには直筆で『マヨさんおめでとうー!!』って書いてくれてます」と明かし、写真を披露した。
さらに、誕生日当日にはLINEでも「体にだけは気をつけてください。飲み過ぎもダメですよ。トレーニングと食事のバランスをとりながらいい男でいてください」と、GACKTらしいストイックかつ温かい言葉が届いたという。
川崎にとってGACKTは、現在の妻と出会うきっかけを作ってくれた大切な存在。毎年欠かさず祝ってくれるマメな気遣いに、「それだけで嬉しかったんだけど 毎年忘れずにプレゼントまで送ってくれて GACKTファンの妻も大喜びしてます」と感謝。大のお茶好きだという川崎は、「朝起きたらまず胃に優しい温度 白湯くらいのぬるめのお茶を飲んで体を目覚めさせます 益々ティータイムが楽しみになりました」と喜びを噛み締めている。
コメント欄には「お二方も若くて格好良い」「素敵なプレゼント」「優しさがわかります」「ツーショット、カッコいい」などの声が寄せられている。
【写真】手書きメッセージも！GACKTからの誕生日プレゼントを披露した川崎麻世が
川崎は「毎年続くGACKTからのバースデープレゼント」と題し、GACKTとの２ショット写真を投稿。
「今年も仲良しのGACKTから誕生日プレゼントが届きました」と報告し、中身が大好きな「お茶」であったことを明かした。添えられたカードには、「見えにくいけどカードには直筆で『マヨさんおめでとうー!!』って書いてくれてます」と明かし、写真を披露した。
川崎にとってGACKTは、現在の妻と出会うきっかけを作ってくれた大切な存在。毎年欠かさず祝ってくれるマメな気遣いに、「それだけで嬉しかったんだけど 毎年忘れずにプレゼントまで送ってくれて GACKTファンの妻も大喜びしてます」と感謝。大のお茶好きだという川崎は、「朝起きたらまず胃に優しい温度 白湯くらいのぬるめのお茶を飲んで体を目覚めさせます 益々ティータイムが楽しみになりました」と喜びを噛み締めている。
コメント欄には「お二方も若くて格好良い」「素敵なプレゼント」「優しさがわかります」「ツーショット、カッコいい」などの声が寄せられている。