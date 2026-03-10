コメダ珈琲店『クロネージュ』が小枝＆エンゼルパイに変身 幻の味「キャラメルオーレ」イメージのチョコボールも登場
森永製菓は、コメダが運営するフルサービス型の喫茶店「珈琲所 コメダ珈琲店」とコラボレーションした菓子5品を17日より新発売する。
【写真】『シロノワール』はメープル香るサンドクッキーに
コメダ珈琲店の人気メニューの味わいを、森永製菓の定番ブランドで再現した、驚きと楽しさのあるラインアップ。ココアビスケットクランチが心地よい『小枝＜クロネージュ＞』、ふわもちマシュマロが特長の『ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞』、ふんわりとメープルが香る『シロノワールサンドクッキー』、そしてコメダ珈琲店店舗では味わえないコラボレーション限定の“幻の味”「キャラメルオーレ」をイメージした『チョコボール＜キャラメルオーレ＞』が登場する。
コメダ珈琲店は1968年創業、名古屋発祥のフルサービスの喫茶店。街のリビングルームとして、「くつろぐ、いちばんいいところ」を提供。『シロノワール』は、1977年から販売している、あたたかいデニッシュと冷たいソフトクリームの温度差が楽しいコメダの看板デザート。白いソフトクリームを、黒っぽいデニッシュ生地の上にのせた見た目が、名前の由来となっている。
『クロネージュ』は、あたたかいココアバウムクーヘンに、冷たいソフトクリームをのせたデザート。ココア色の「黒」と、ソフトクリームを雪に例えた「雪＝ネージュ」から名付けられた。
■商品詳細
『小枝＜クロネージュ＞』『小枝＜クロネージュ＞ティータイムパック』
ココアビスケットクランチとココア風味のホワイトチョコレートを合わせることで、ココア味のバウムクーヘンにソフトクリームをのせた人気デザート「クロネージュ」の味わいを再現した小枝。
『ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞』
人気デザート「クロネージュ」をイメージした味わい。ココア味のビスケット生地でバウムクーヘンを、マシュマロでソフトクリームとシロップの味わいを表現した、満足感のある品質。
『シロノワールサンドクッキー』
デニッシュ生地をイメージしたふんわりメープル香るクッキーで、まろやかなアイスの味わいを表現したクリームをサンドすることで、人気デザート「シロノワール」をイメージ。
『チョコボール＜キャラメルオーレ＞』
コメダ珈琲店で人気の「アイスオーレ」と『チョコボール＜キャラメル＞』を組み合わせ、コメダ珈琲店の店舗で味わえないオリジナルフレーバー「キャラメルオーレ」を考案。
「アイスオーレ」をイメージしたチョコでチョコボールに使用しているキャラメルをコーティングすることで、「キャラメルオーレ」の味わいを表現している。パッケージでは、コメダ珈琲店の店員風キョロちゃんが「幻の味を開発しちゃったクエッ！」と語っており、オリジナルフレーバーであることを楽しく訴求。
