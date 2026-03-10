¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > Ãæ¹ñ¡¢ÂÐÆüÍ¢½Ð¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.9¡óÁý Ãæ¹ñ¡¢ÂÐÆüÍ¢½Ð¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.9¡óÁý Ãæ¹ñ¡¢ÂÐÆüÍ¢½Ð¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.9¡óÁý 2026Ç¯3·î10Æü 12»þ30Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1¡Á2·î¤ÎÆüËÜ¸þ¤±Í¢½Ð¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.9¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Ãæ¹ñ¡¢1¡Á2·î¤ÎÍ¢½Ð21.8¡óÁý ¢¡¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥À¿·¼Ö¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿à¼ö¤¤á¡Ö¥¦¥Á¤Î¤â¤³¤Î´é¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤w¡×¡¡Ç¼¼Ö½éÆü¤Ë±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ä ¢¡¡Ö¤Ì¤«´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤«¡×¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Î½÷À¡Ä¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×Å±ÇÑ¤Ë¤¿¤áÂ©¡¡25Ç¯7·î