【アソビクルハンターズ堺三国ケ丘店】 3月10日 オープン 住所：大阪府堺市北区百舌鳥梅北町1丁25-1 コーナン堺三国ケ丘店2階

マインズは3月10日、大阪府堺市にクレーンゲーム専門店「アソビクルハンターズ堺三国ケ丘店」をオープンした。出店場所はコーナン堺三国ケ丘店2階（南海高野線 三国ヶ丘駅より徒歩5分、JR阪和線 三国ヶ丘駅より徒歩10分）。

「アソビクルハンターズ」は、“家族で遊べる遊び場”をコンセプトに誕生したアミューズメント施設「アソビクル」の新業態としてスタートしたクレーンゲーム専門店。今回が大阪エリアでは初出店となり、和歌山中之島店、川越的場店に続く3店舗目となる。

「アソビクルハンターズ堺三国ケ丘店」では、10円からプレイできる「10円キャッチャー」も設置され、キャラクターグッズやお菓子、日用品など、景品が取り揃えられている。また、無料キッズコーナー「アソビのひろば」も常設されており、6歳までのお子さまを対象に無料で利用できる。

「アソビクルハンターズ堺三国ケ丘店」店舗情報

店舗名：アソビクルハンターズ堺三国ケ丘店

オープン日：2026年3月10日(火)

住所：〒591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町1丁25-1 コーナン堺三国ケ丘店2階

アクセス：

＜電車をご利用の場合＞

・南海高野線 三国ヶ丘駅より徒歩5分

・JR阪和線 三国ヶ丘駅より徒歩10分

＜お車をご利用の場合＞

・阪神高速 堺インターより15分

営業時間：10:00～20:00

定休日：年中無休（施設休館日に準ずる）

電子マネー・QRコード決済：非対応

設置台数：80台