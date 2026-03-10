1児の母・元NGT48荻野由佳、純白ミニワンピで美脚披露「色白で眩しい」「お顔小さすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】元NGT48の荻野由佳が3月8日、自身のInstagramを更新。白のミニワンピース姿を披露し、話題となっている。
【写真】1児の母・27歳元NGT「スタイルレベチ」美脚スラリのミニワンピ姿
荻野は白とピンクのハートの絵文字を添え、写真を投稿。白のミニワンピースにハイヒール、ピンクのバッグを合わせたスタイルを披露し、ミニワンピースからはスラリと美しい脚がのびている。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「脚綺麗」「すごく可愛い」「天使コーデだ」「春らしくていいね」「色白で眩しい」「お顔小さすぎる」などと反響が寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2025年2月16日に入籍を報告。同年4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことをそれぞれ発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・27歳元NGT「スタイルレベチ」美脚スラリのミニワンピ姿
◆荻野由佳、美脚際立つミニワンピ姿披露
荻野は白とピンクのハートの絵文字を添え、写真を投稿。白のミニワンピースにハイヒール、ピンクのバッグを合わせたスタイルを披露し、ミニワンピースからはスラリと美しい脚がのびている。
◆荻野由佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「脚綺麗」「すごく可愛い」「天使コーデだ」「春らしくていいね」「色白で眩しい」「お顔小さすぎる」などと反響が寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2025年2月16日に入籍を報告。同年4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことをそれぞれ発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】