パンサー尾形の妻・尾形あい「ラブラブすぎてびっくりしました」9年前のデート写真に「レア」「パチンコデートもキスショットも素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが3月9日、自身のInstagramを更新。結婚記念日を報告し、9年前の秘蔵ショットを公開した。
【写真】48歳吉本芸人「ラブラブすぎてびっくり」パチンコ・キス…9年前のデートショット
尾形は「本日3月9日サンキューの日は結婚記念日です」と報告。「一緒にいる年の数だけ体重が増えていくわたしを変わらず『あいちゃんあいちゃん』と言ってくれてありがとう」と感謝を記し、「9年前の写真を集めたらラブラブすぎてびっくりしました。笑」と明かし、海辺での密着ショットやパチンコデートを楽しむ姿を披露した。
また「すっかりおじさんおばさんになってふたりでいることは減ったけど家族大好きなパパに感謝とらぶです これからもよろしくサンキュー」と夫への想いを綴った。
この投稿に、ファンからは「結婚記念日おめでとうございます」「9年前も今も素敵」「ラブラブで羨ましい」「レアショット」「パチンコデートもキスショットも素敵」「理想の夫婦です」といったコメントが寄せられている。
尾形とあいさんは、2017年3月9日に結婚。翌年3月3日に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆尾形貴弘の妻、結婚記念日報告
◆尾形貴弘の妻、夫婦ショットに反響
【Not Sponsored 記事】