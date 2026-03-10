1児の母・田中れいな、抜群プロポーション際立つミニスカ×オフショル姿「スタイル抜群」「可愛すぎるママ」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】元モーニング娘。の田中れいなが3月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、注目を集めている。
【写真】1児の母・36歳元モー娘。「美脚に釘付け」色白美脚スラリのミニスカコーデ
田中は「田中れいな×CECIL Mc BEEこれが最後のコーデになります」と書き出し、ファッションブランド「CECIL McBEE」とのコラボアイテムを着用したショットを投稿。肩を見せた白いトップスに色白な脚が際立つ黒いミニスカートとボリューミーな靴、レッグウォーマーを合わせ、椅子に腰掛けたショットを披露している。
田中は「初めて1から自分で制作するにあたって ワクワクする事も嬉しい事もたくさんあったし 自分の考えを人に伝えて分かってもらうのって難しいなーとかもあらためて思ったけど 表に出るだけじゃなくて、こういう仕事も自分は好きっちゃね！って気付けてとても素敵な経験でした」と明かし、「欲を言えば自分のブランド出したいっ！！カラコンも出したい！！」と制作への思いをつづっている。
この投稿には「スタイル抜群」「可愛すぎるママ」「憧れる」「想像以上」「印象変わる」「女神だ」「美脚に釘付け」などの反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
◆田中れいな、コラボコーデ披露
◆田中れいなの投稿に反響
