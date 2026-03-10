木梨憲武が64歳！ 妻・安田成美とお祝いする姿に反響
とんねるずの木梨憲武が9日にインスタグラムを更新し、64歳の誕生日を迎えたことを報告。女優で妻の安田成美との2ショットを公開すると、ファンから祝福の声が集まった。
【写真】安田成美＆木梨憲武、仲良く夫婦でバス移動
9日に64歳の誕生日を迎えた木梨が「本日、６４才部門ジジー協会！組合チョーに選出されました！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、バースデーケーキを前に妻の安田と笑顔で並んだ2ショットや祝福メッセージとイラストが描かれたポストカードを持つ木梨のソロショットが収められている。
この投稿にファンからは「お2人で素敵な誕生日になりましたね」「超超超超チョ〜素敵な64thお誕生日ですね」「成美さんと仲良しいいですね〜！」などの反響が寄せられている。
■木梨憲武（きなし のりたけ）
1962年3月9日生まれ。東京都出身。1980年に高校の同級生の石橋貴明と「とんねるず」を結成。数々の人気番組に出演する一方で、俳優、アーティストとしても活動。2018年には16年ぶりの主演映画『いぬやしき』が公開され、2024年には『春になったら』（カンテレ・フジテレビ系）で24年ぶりに連続ドラマ主演を務めた。プライベートでは1994年に女優の安田成美と結婚している。
引用：「木梨憲武」インスタグラム（@noritakekinashi_official）
