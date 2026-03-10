撮影◎板橋淳一 / 柴田和彦

上白石萌音が4月11日、東京ガーデンシアターにて＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》＞追加公演を開催する。同公演がWOWOWにて独占生中継されることが決定した。

2月25日リリースの10thアニバーサリーアルバム『texte』は、上白石萌音のデビューミニアルバム『chouchou』と同じく、“映像作品にまつわる楽曲を歌う”というコンセプトで制作されたもの。いわば上白石萌音の歌手としての“原点”に立ち返る一作だ。『chouchou』に収められたナンバーの別バージョンや、上白石自身にとって大切な映画やドラマの楽曲にもアプローチし、歌手としての才能の広がりを感じさせるアルバムを携えて開催される歌手活動10周年記念となる今回のライヴもまた、彼女の歌が持つ可能性を十二分に堪能できるものになるだろう。

＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》＞は、横浜および神戸の各公演がいずれも即完売となり、東京ガーデンシアターは追加公演として開催されるものだ。歌手・上白石萌音の公演を生中継で楽しむことができる。

なお、3月20日午前9:30から、アルバム『texte』関連映画が一挙放送・配信される。各映画作品の前には、上白石萌音本人による作品へのコメント映像を加えて届けられるとのことだ。

■上白石萌音 歌手デビュー10周年／WOWOW連続特集

『生中継！上白石萌音「Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》」』

生中継：4月11日(土) 午後6:00〜

放送局：WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後〜1週間アーカイブ配信あり

収録日：2026年4月11日(土)

収録場所：東京ガーデンシアター

番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/kamishiraishi/ ●3月20日(金祝)は『texte』関連映画を一挙放送・配信

▶映画『スワロウテイル』

3月20日(金祝) 午前9:30

※岩井俊二監督が1996年、日本映画界で注目を集めた話題作。アジアの無国籍都市“円都(イェン・タウン)”の群像劇。YEN TOWN BANDによる主題歌もヒット。

▶映画『コーダ あいのうた』

3月20日(金祝) 午後0:04(字幕版)

※第94回アカデミー賞で栄光の頂点、作品賞を含む3部門を受賞した話題の感動作。聴覚障害者の両親・兄と暮らす女子高校生は、自身の歌の才能と家族との間で板挟みに…。

▶映画 『ラ・ラ・ランド』

3月20日(金祝) 午後2:01(字幕版)

※第89回アカデミー賞で史上最多タイの14ノミネートを受け、監督賞など6部門受賞。それぞれジャズミュージシャン、女優として成功を目指す男女の恋を描くミュージカル。

▶映画『時をかける少女(2006)』

3月20日(金祝) 午後4:15

※筒井康隆の同名小説が原作の細田守監督作。時間を飛び越えて過去に戻る能力“タイムリープ”を突然手にした少女が、初夏の街並みを文字通り駆け抜けていく爽快な青春映画。

▶映画『君の名は。』

3月20日(金祝) 午後6:00

※後に「天気の子」も大ヒットする新海誠監督が先駆けて放った、歴史的大ヒット長編アニメーション映画。夢の中で“入れ替わる”少年と少女の恋と奇跡の物語。 撮影◎山本絢子 ▶＜上白石萌音「Mone Kamishiraishi Special Live 105」＞

3月20日(金祝)午後8:00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり

※2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音。その1年前、デビュー10年目を迎えた記念日に行なわれたミニライヴ。

楽曲：On My Own、Shape Of My Heart、変わらないもの、奏、Home、Moon River

収録日：2025年10月5日

収録場所：東京・月見ル君思フ

■＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》＞

3月21日(土) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

open17:00 / start18:00

3月22日(日) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

open16:00 / start17:00

（問）キョードーインフォメーション https://kyodo-osaka.co.jp/

3月29日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

open17:00 / start18:00

4月11日(土) 東京・東京ガーデンシアター

open17:00 / start18:00

（問）ディスクガレージ http://diskgarage.com/

公演詳細：https://yattokosa.com