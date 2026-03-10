＜LuckyFes’26＞、AKB48、BABYMETAL、Chevon、Dragon Ash、FRUITS ZIPPER、MAN WITH A MISSION、NiziUら59組の出演アーティストを発表
＜LuckyFes’26＞の出演アーティスト第一弾が発表され、以下、59組のアーティストの出演が明らかとなった。
■DAY1：8月8日（土）
・相川七瀬
・石崎ひゅーい
・打首獄門同好会
・AKB48
・氣志團
・きゃりーぱみゅぱみゅ
・Klang Ruler
・ゴールデンボンバー
・しなこ
・SWEET STEADY
・超能力戦士ドリアン
・Novelbright
・FRUITS ZIPPER
■DAY2：8月9日（日）
・青木陽菜
・CANDY TUNE
・CUTIE STREET
・高嶺のなでしこ
・冨岡 愛
・NiziU
・ファントムシータ
・BABYMETAL
・ポルカドットスティングレイ
・MyGO!!!!!
・MORE STAR
・Liella!
・RAISE A SUILEN
■DAY3：8月10日（月）
・Aile The Shota
・アンジュルム
・いぎなり東北産
・オーイシマサヨシ
・岸谷香
・CLAN QUEEN
・Chevon
・私立恵比寿中学
・鈴木愛理
・超学生
・つばきファクトリー
・TOOBOE
・NELKE
・NOMELON NOLEMON
・FLOW
・muque
・Mega Shinnosuke
・『ユイカ』
■DAY4：8月11日（火・祝）
・ALI
・大黒摩季
・GADORO
・THE BACK HORN
・水曜日のカンパネラ
・t-Ace
・Dragon Ash
・乃紫
・Novel Core
・ハラミちゃん
・Broken my toybox
・MAN WITH A MISSION
・MONKEY MAJIK
・yama
・レトロリロン
例年通り＜LuckyFes’26＞は国営ひたち海浜公園にて開催となるが、さらにパワーアップを果たし2026年は8月8日（土）〜11日（火・祝）という4日連続での開催だ。「第一次先行チケット」「駐車券」「テント券」も販売開始となったが、LuckyFes5周年という節目を記念した「4日通し券」「3日通し券」も注目ポイントだ。
「3日通し券」は2日分の28,000円（税込）での販売となり、2日行く料金で3日間楽しめる。「4日通し券」は38,000円（税込）で、バラで購入するよりも18,000円割引になるためチケット3日分よりも安い料金で全4日間を制覇できる。1日券は14,000円（税込）だ。
4日間連続開催は、夏の野外フェスとしては日本初の試みとなるが、総合プロデューサーの堀義人は「フェスは全ての日で表情が違います。アーティストは毎日違いますし、野外フェスなので天候も移り変わり、毎日新鮮な発見があります。4日間連続参加すると疲れると思いますが、ある日は午後から参加して、ある日は早めに戻るなどして、体調管理をしながら楽しめます」と語っている。実際、彼自身も＜グラストンベリー・フェスティバル＞や＜コーチェラ・フェスティバル＞をそのように楽しんできたという。
なおチケットは、3月10日（火）12：00〜3月31日（火）23：59にローソンチケットで先行抽選販売となる。大人は1日券14,000円（税込）・3日通し券28,000円（税込）・4日通し券38,000円（税込）だが、中高生は半額、小学生以下は無料となっている。これはファミリー層にも楽しんでもらいたいという＜LuckyFes＞の想いを反映させたものだ。
＜LuckyFes’26＞
2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）
＠国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
■LuckyFes5つのコンセプト
1.グリーン：緑の芝生と木陰を活用して
2.クロスオーバー：多様なジャンルの音楽を提供し
3.テーマパーク：食やアートが溢れる夢の空間をつくり
4.ファミリー：子供も親も三世代で楽しめて
5.安心安全：熱中症対策を万全にする
＜LuckyFes’26＞チケット
1日券：大人 14,000円、中高生 7,000円（税込）
3日通し券（5周年特別価格）：大人 28,000円（税込）、中高生 14,000円（税込）
4日通し券（5周年特別価格）：大人 38,000円（税込）、中高生 19,000円（税込）
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外）
第一次先行（抽選）プレイガイド：ローソンチケット
2026年3月10日（火）12：00〜3月31日（火）23：59
当選発表/入金開始：2026年4月4日（土）15：00〜
LuckyFesチケットページ：https://luckyfes.com/ticket/
ローソンチケットLuckyFes特設ページ：https://l-tike.com/luckyfes/
海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応
LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026
※ふるさと納税での取り扱いは、4月以降開始予定
＜LuckyFes’26＞駐車券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場
・西駐車場 3,500円（税込）
・第1駐車場 3,000円（税込）
・第2駐車場 3,000円（税込）
・障がいのある方／マタニティ／車イス利用者専用 西駐車場 3,500円（税込）
・オートバイ（二輪車）専用 西駐車場 2,000円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
＜LuckyFes’26＞テント券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
・ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可 3,000円（税込）
・ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可 1,500円（税込）
・フォレストテントエリア（イースト） 3,000円（税込）
・グリーンテントエリア（ウエスト） 1,500円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
＜LuckyFes’26＞駐車券＋テント券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
・ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可 6,500円（税込）
・ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ購入可 5,000円（税込）
・フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】 6,500円（税込）
・グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】 5,000円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
◆＜LuckyFes’26＞オフィシャルサイト