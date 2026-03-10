1日券：大人 14,000円、中高生 7,000円（税込）

3日通し券（5周年特別価格）：大人 28,000円（税込）、中高生 14,000円（税込）

4日通し券（5周年特別価格）：大人 38,000円（税込）、中高生 19,000円（税込）

※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外）

第一次先行（抽選）プレイガイド：ローソンチケット

2026年3月10日（火）12：00〜3月31日（火）23：59

当選発表/入金開始：2026年4月4日（土）15：00〜

LuckyFesチケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

ローソンチケットLuckyFes特設ページ：https://l-tike.com/luckyfes/

海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026

※ふるさと納税での取り扱いは、4月以降開始予定