マウンドで抱擁、解けない選手の輪…1次ラウンド突破で大喜びの韓国

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州に7-2で勝利した。2勝2敗で台湾を含む3か国が並んだが、「失点率」の差で韓国が2位で4大会ぶりの1次ラウンド突破を決めた。韓国の選手は試合後、まるで優勝したかのように喜び爆発。帽子を高く放り投げ、号泣する選手もいた。意外な光景はなぜ生まれたのか。試合後、選手に聞いてみると――。

まさに紙一重の準々決勝進出。韓国はこの試合、5点差以上での勝利と、2失点以下という条件を満たさねばならなかった。奇跡のように、この2つを満たしての勝利だった。

9回を迎えた時点で6-2。このスコアでは勝っても1次ラウンド敗退だ。アン・ヒョンミン外野手の中犠飛で1点を追加し、進出条件を何とか満たして迎えた裏の守備。2死から代打ウェイドの打球は高々と上がった。一塁を守るムン・ボギョン内野手はこのボールを大事そうにキャッチすると、帽子を高々と放り投げた。ベンチから飛び出した選手がマウンドに殺到する一方、自分のポジションで崩れ落ち、涙を流す選手も。この戦いがどれだけ重かったかを物語っていた。試合後のロッカーでは、選手の咆哮がなかなかやまなかった。ムン・ボギョンは最後のアウトを取った瞬間の感情を、ストレートに表現した。

「最高でした。韓国シリーズで優勝した時も、こんなことあるのかって言いたいくらい緊張したんですけど……。今回はまともに試合を見られませんでした。最後のフライが上がったとき『あ、勝った』と思って……（所属のLGで）優勝した時より良かったです。言葉では表現できません」

この試合でムン・ボギョンは2回に先制2ランを放つなど、3安打4打点の大活躍。ここまでの11打点は大会トップで、打率.538、OPSは1.779と規格外の成績を残している。「今が野球人生で一番いい時期ですか？ まるで国宝のようです」との問いに「愛国歌（韓国国歌）に入れてください」と答え、報道陣を爆笑させた。

台湾戦で打ちまくる日本を見て「僕たちもああなったら…」

韓国代表は2000年代に強さのピークを迎えた。2008年の北京五輪で金メダル、2009年のWBCでは日本と決勝で対戦し準優勝。ただその後の代表は好成績を残せていない。WBCでも2013年から3大会連続での1次ラウンド敗退だ。その中で代表入りした今回の選手たちは、少なからずプレッシャーを感じていた。

ムン・ボギョンは、帽子を放り投げてからその場に突っ伏し、涙を流した。この時の感情を問われると「何というか……。詰まっていたものが通った感じです。心配と緊張が全部溶けたというか……。実は大会の前から心配もしたし、ものすごく緊張もしました。それがすっきり解けた感じになって、泣いたんだと思います」。素直な心情を口にした。

日本と同じく、韓国もSNS全盛の時代だ。代表チームが負ければ、心無い声も選手に直接届く。この大会でも7日の日韓戦に6-8と惜敗。8日の台湾戦には延長タイブレークの末、4-5で敗れた。ムン・ボギョンも「昨日の試合（台湾戦）が終わってから、そういう声も聞こえてきた」と言う。「もし（台湾戦で）勝っていれば、こんなに数字で左右される試合にもならなかった。これは言い訳になってしまいますけど」と苦しかった心の内をのぞかせた。

ムン・ボギョンは、6日に日本が13-0で大勝した台湾戦を、東京ドームに見に来たのだという。「ものすごい点差で勝つのを見て、心配になりました」と正直な言葉が口をついた。韓国は2023年のWBC、日本戦で4-13と大敗を喫している。「僕たちもああなったらどうしようという心配はありました。でも日韓戦という場で、私たちもいい姿を見せられたので……」と、敗れたとはいえ、日本に善戦したのが1次ラウンド突破につながったと振り返った。

選手は1次ラウンド突破、マイアミ行きのチャーター機搭乗を目指して両手を広げる“飛行機パフォーマンス”を実行してきた。「とにかく8強に進んで、野球の人気がさらに上がると、僕たちがまた次の大会でもっといい結果を残せると思っているので」。コロナ禍が明けて以降、韓国プロ野球は史上最多の観客動員を記録するなど爆発的な人気だ。それにようやくついてきた代表チームの成績。まるで優勝のような大騒ぎは、若い選手たちが、大きな重しを下ろせた瞬間だったのだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）