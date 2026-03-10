Jリーグとサントリーのコラボステッカーに注目

Jリーグトップパートナーのサントリー生ビール（サントリー株式会社）がJリーグ全60クラブのオリジナルグッズがもらえるコンビニ限定キャンペーンを3月10日から開始した。

「これは揃えるしかない！！」とファンの間で大きな反響を呼んでいる。

このキャンペーンは対象のコンビニでサントリー生ビール缶を2本同時購入するとJリーグ全60クラブのステッカー（全60種の内、1店舗20枚がランダムで設置）がもらえるというもの。ステッカーに施されるホログラムデザインもコンビニ別に4種類が展開される。

SNS上でのサポーターの反応は様々。「推しチームを手に入れるのは難易度高すぎるやつだ」「ビール飲めない」とお目当てのステッカーをゲットする難易度の高さに悲鳴を上げる声もあるが、その一方で「これは揃えるしかない！！」「欲しすぎる」「酒飲まんようにしてるのに絶対ステッカー探してまうやん」「明日から毎日コンビニ寄るか」「最高のコラボ過ぎる」と収集に全力を注ぐ声などが寄せられる大反響となっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）