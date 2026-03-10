『LuckyFes′26』第1弾出演アーティスト59組発表 BABYMETAL、Dragon Ash、FRUITS ZIPPER、NiziUら豪華ラインナップ
8月8日、9日、10日、11日に茨城・国営ひたち海浜公園にて4日連続で開催する音楽フェス『LuckyFes'26』の第1弾出演アーティスト59組が発表された。AKB48、きゃりーぱみゅぱみゅ、BABYMETAL、Dragon Ash、FRUITS ZIPPER、NiziUら豪華ラインナップとなっている。
【画像】豪華！『LuckyFes'26』第1弾出演アーティスト59組
『LuckyFes』は「音楽と食とアートの祭典」をテーマに2022年に誕生。音楽のクロスオーバーを掲げ、ポップスやロック、HIPHOP、アニソン、アイドル、K-POPそして世代を超えたアーティストが出演し、マルチ世代が楽しめるフェスとして好評を博している。
5年目となる『LuckyFes'26』では、「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」をテーマに掲げ、「グリーン：緑の芝生と木陰を活用して」「クロスオーバー：多様なジャンルの音楽を提供し」「テーマパーク：食やアートが溢れる夢の空間をつくり」「ファミリー：子供も親も三世代で楽しめて」「安心安全：熱中症対策を万全にする」を掲げて開催する。
開放感抜群の大草原に位置するRAINBOW STAGEとWING STAGE、周囲の緑と一体感が感じられる庭園に位置するGARDEN STAGE、木に囲まれた丘に建つHILLS STAGEの4ステージを展開、さらにLuckyFMゆかりのアーティストを中心としたLuckySpaceも展開予定となっている。中高生は半額、小学生以下は無料で入場できる。
■1弾出演アーティスト
DAY1：8月8日（土）
相川七瀬／石崎ひゅーい／打首獄門同好会／AKB48／氣志團／きゃりーぱみゅぱみゅ／Klang Ruler／ゴールデンボンバー／しなこ／SWEET STEADY／超能力戦士ドリアン／Novelbright／FRUITS ZIPPER
DAY2：8月9日（日）
青木陽菜／CANDY TUNE／CUTIE STREET／高嶺のなでしこ／冨岡 愛／NiziU／ファントムシータ／BABYMETAL／ポルカドットスティングレイ／MyGO!!!!!／MORE STAR／Liella!／RAISE A SUILEN
DAY3：8月10日（月）
Aile The Shota／アンジュルム／いぎなり東北産／オーイシマサヨシ／岸谷香／CLAN QUEEN／Chevon／私立恵比寿中学／鈴木愛理／超学生／つばきファクトリー／TOOBOE／NELKE／NOMELON NOLEMON／FLOW／muque／Mega Shinnosuke／『ユイカ』
DAY4：8月11日（火・祝）
ALI／大黒摩季／GADORO／THE BACK HORN／水曜日のカンパネラ／t-Ace／Dragon Ash／乃紫／Novel Core／ハラミちゃん／Broken my toybox／MAN WITH A MISSION／MONKEY MAJIK／yama／レトロリロン
【画像】豪華！『LuckyFes'26』第1弾出演アーティスト59組
『LuckyFes』は「音楽と食とアートの祭典」をテーマに2022年に誕生。音楽のクロスオーバーを掲げ、ポップスやロック、HIPHOP、アニソン、アイドル、K-POPそして世代を超えたアーティストが出演し、マルチ世代が楽しめるフェスとして好評を博している。
開放感抜群の大草原に位置するRAINBOW STAGEとWING STAGE、周囲の緑と一体感が感じられる庭園に位置するGARDEN STAGE、木に囲まれた丘に建つHILLS STAGEの4ステージを展開、さらにLuckyFMゆかりのアーティストを中心としたLuckySpaceも展開予定となっている。中高生は半額、小学生以下は無料で入場できる。
■1弾出演アーティスト
DAY1：8月8日（土）
相川七瀬／石崎ひゅーい／打首獄門同好会／AKB48／氣志團／きゃりーぱみゅぱみゅ／Klang Ruler／ゴールデンボンバー／しなこ／SWEET STEADY／超能力戦士ドリアン／Novelbright／FRUITS ZIPPER
DAY2：8月9日（日）
青木陽菜／CANDY TUNE／CUTIE STREET／高嶺のなでしこ／冨岡 愛／NiziU／ファントムシータ／BABYMETAL／ポルカドットスティングレイ／MyGO!!!!!／MORE STAR／Liella!／RAISE A SUILEN
DAY3：8月10日（月）
Aile The Shota／アンジュルム／いぎなり東北産／オーイシマサヨシ／岸谷香／CLAN QUEEN／Chevon／私立恵比寿中学／鈴木愛理／超学生／つばきファクトリー／TOOBOE／NELKE／NOMELON NOLEMON／FLOW／muque／Mega Shinnosuke／『ユイカ』
DAY4：8月11日（火・祝）
ALI／大黒摩季／GADORO／THE BACK HORN／水曜日のカンパネラ／t-Ace／Dragon Ash／乃紫／Novel Core／ハラミちゃん／Broken my toybox／MAN WITH A MISSION／MONKEY MAJIK／yama／レトロリロン