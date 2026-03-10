「サク山チョコ次郎」から初の“半生菓子”が登場 温めても冷やしてもおいしいたまごパンに
正栄デリシィは、“毎日をチョっと明るく”してくれる「サク山チョコ次郎」シリーズから、『サク山チョコ次郎なのに!?たまごパン』を16日に発売する。
【写真】イラストもかわいい『サク山チョコ次郎なのに！？たまごパン』
「サク山チョコ次郎」シリーズから商品ラインナップに初の半生菓子『サク山チョコ次郎なのに!?たまごパン』のプレーンとメープルが仲間入り。卵の風味を感じられるしっとり食感のたまごパンで、全世代にうれしいカルシウムとビタミンDが入っている。そのままはもちろん、温めても、冷やしてもおいしく食べられる。全16種のかわいいチョコジローのプリント入り。
2017年に発売開始した「サク山チョコ次郎」は、サクサク軽い食感のビスケットとチョコレート、ミルククリームを組み合わせた、ひと口サイズの菓子。チョコレートには、チョコジローのさまざまな表情やかわいらしいポーズが描かれている。ビスケットにはくすっと笑えてほっこりする「チョ」がつく「チョコジロー語」が満載。
