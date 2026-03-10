吉本新喜劇の小籔千豊（52）が9日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1・58）に出演。M-1グランプリ出場の真意を語った。

2005年に新喜劇の川畑泰史とM-1に挑戦し準決勝まで進み、23年にはムーディ勝山と組んで3回戦で敗退した。

小籔はかつて組んでいたコンビ「ビリジアン」を01年に解散。会社に解散することを言ってない時に、社員から「今年の年末に漫才の大きい大会ができるから、あんたらも頑張ってや」と声を掛けられた。それがM-1だった。

解散を決めていたビリジアンは出場することなく、小籔はテレビで視聴。「あの中川家さんが（優勝して）泣いたんよ。礼二さんが…え!?ってなって。泣くぐらい本気やったんや、すげえ！と思った」といい、自身らも解散していなければ「決勝は無理としてもあの空気を味わえてたんかな」との思いも沸いた。

その後も、なんばグランド花月で行われたM-1準決勝で本気の出場者たちの姿を目撃し「カッコよかったのよ。みんなの頑張りが」と小籔。そんな思いが積み重なり、「マジで出たいな…このまま死ぬのいややな」と出場を決意した。

50歳を機に、久しぶりにM-1に出場。相方について「東京、ピン、漫才経験者、家が近所、そこそこ暇」が条件だったといい、当てはまったのがムーディ勝山。ただ、「ムーディが思ったより忙しくて。営業めちゃ入ってる。日曜とかつぶして（稽古や本番に）来てくれるということは営業を1件飛ばすこと。数年続けたらムーディ家の世帯収入が減るから、これは1年で終わりやなと思った」という。

今後も出場するには新たな相方を探す必要があり、前述の条件に「M-1に出ても収入に困らないぐらいある程度の金持ち」が加わると苦笑い。これにMCのとろサーモン・久保田かずのぶは「お金持ってて時間がある、異質、発想系で小籔さんと合いそうな人…今1人出ました」と反応した。「誰？」と興味津々の小籔に、「たかまつななさん」と提案。社会派女性お笑い芸人との意外な組み合わせを勧め、笑わせた。

22年に座長を勇退したが「ドキドキして舞台出るってのはやりたい」と語り、緊張感と刺激を求め再びM-1に出場することにも意欲。「いつか準決勝に行くのが目標かな」と野望を語っていた。