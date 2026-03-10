「ほっとしました」抱き合い無事を喜ぶ姿　中東退避の日本人ら乗せた政府チャーター機が成田到着　追加便2機も運航へ

中東情勢の悪化にともない、イランの周辺国から退避した日本人らを乗せたチャーター機が10日朝、成田空港に到着しました。

午前6時過ぎ、クウェートなどイラン周辺の4カ国から、出国を希望した日本人ら281人を乗せた日本政府が手配したチャーター機が成田空港に到着しました。

空港には、中東から帰って来る人を待つ家族もいて、抱き合うなどして無事に帰ってきたことを喜ぶ姿が見られました。

娘を迎えに来た母親：

最初連絡が入ったとき、どうなっちゃうのかすごく不安で。（娘の姿を見て）ほっとしました。

大学生の娘：

チャーター機が昨日の夜到着予定だったが、今日朝に変更して。（母親が）愛知から迎えに来てくれて、安心して帰れるのですごくありがたいです。

一方、木原官房長官は、10日から11日にかけて追加のチャーター機2機を運航する予定だと明かしました。

木原長官は追加便について、「リヤドとドバイから1便ずつ運航する」とした上で、今後のさらなる支援については「現地の状況やニーズを踏まえつつ、適切に判断する」と述べました。