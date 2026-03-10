渋川西バイパスが全線開通

上信道の一部を構成する国道17号の渋川西バイパスが、2026年3月14日（土）15時半に全線開通します。

【地図】渋川西バイパス（上信道）の開通ルートを見る

上信道は、群馬の新たな東西軸として、関越道の渋川伊香保IC付近（群馬県渋川市）から吾妻川やJR吾妻線沿いに西へ進み、上信越道の東部湯の丸IC付近（長野県東御市）までを結ぶ計画の高規格道路です。現在は、群馬県嬬恋村までの間に、複数の開通区間と建設中区間が存在します。

このうち渋川西バイパス（延長5.0km）は、渋川伊香保IC付近の中村交差点から、国道17号金井バイパス（上信道）の金井ICまでを結ぶ、上信道の中でも“根本”にあたる区間です。

中村交差点から3.1kmの区間は現道を拡幅・活用し、市街地を走る道路として整備が済んでいます。今回はバイパス入口の交差点である渋川西ICから、金井ICまでの1.9kmが信号のない新規のバイパスとして開通します。道路は幅員15.5m、車道4車線、通行無料です。

これにより上信道は、起点の渋川伊香保IC付近から、すでに開通している箱島IC（群馬県東吾妻町）までがつながります。

関越道から中之条や長野原、草津、嬬恋方面へのルートが増えることから、高崎河川国道事務所は渋川市内の渋滞緩和が期待されるとしています。

なお、起点の中村交差点は渋川伊香保ICの隣にあり、渋滞が頻発しています。そのため交差点の立体化事業も別途、進行中です。ここが完成すると関越道から渋川市街や伊香保・草津方面への流れが改善する見込みです。