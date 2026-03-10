犬が『へこんでいる』ときにみせるサイン５選

犬は何かを失敗したり怒られたりしたとき、人間と同じようにへこんでしまうことがあります。ここでは、犬が『へこんでいる』ときにみせるサインをみていきましょう。

1.背中を丸めて俯く

犬はへこんでいるとき、背中を丸める姿勢をとることが多くあります。さらに、顔を下に向けて俯くような様子を見せることもあり、その姿はまさに「へこんでいる人」のようです。

2.元気なく伏せたまま上目遣いで見る

犬はへこんでいるとき、普段よりも元気がなく、同じ場所から動かなくなったり活動量が減ったりします。元気なく伏せたまま、飼い主の機嫌を伺うようにチラッと上目遣いで見てくることもあるでしょう。

また、犬によっては性格が繊細で、ご飯を出されても食べる元気が戻らないことも。優しく声をかけて、手で直接口元に持っていってあげるなどケアしてあげてください。

3.歩幅を狭くトボトボ歩く

犬がへこんでいると、歩くときにトボトボと歩幅が狭くなることが多いです。少し俯きがちに、いつもより遅いペースで歩いているので、「なんだか元気がないな」と異変を感じる飼い主さんも少なくないでしょう。

4.飼い主と目を合わせない

失敗したり怒られた直後などにへこんでいる場合は、気まずさから飼い主と目を合わせなくなってしまう犬もいます。

「まだ飼い主さんが怒っているかも……」「もう嫌われてしまったかもしれない」などの心理が働き、気まずさと不安から目を合わせることができないのです。

5.隅で座ったり家具の後ろに隠れたりする

隅っこに移動して体を丸めるように座ったり、家具やカーテンの後ろに隠れたりする行動も、犬がへこんでいるときによくみせる行動の1つです。

飼い主と顔を合わせることに気まずさを覚えていたり、「また怒られるかも」という不安や恐怖から、飼い主に見つからない場所に移動しようとします。

犬が落ち込んでしまう主な原因とは

犬は落ち込んでしまったとき、紹介したような普段とは違う行動をとることがあります。では、どのような出来事が原因で落ち込んでしまうのでしょうか。

失敗やイタズラで飼い主に叱られたとき 今までできていたことができなかったとき 期待していたことが起こらなかったとき 飼い主にかまってもらえなかったとき

上記のような状況で落ち込んでしまうことが多くみられます。特に繊細な犬の場合は、失敗や小さなイタズラで叱られることで、必要以上に落ち込んでしまうこともあるでしょう。そんなときは、しっかりアフターフォローしてあげることが大切です。

落ち込んでいる愛犬に飼い主がすべきケア

愛犬が落ち込んでしまったとき、飼い主はどのようにアフターフォローすべきなのでしょうか。

気持ちが落ち着くまでしばらくはそっと離れた場所から見守る 「もう怒ってないよ」「大丈夫だよ」を柔らかい表情や声音で伝える 「おいで」と呼び、スキンシップで愛情を伝える 次の遊びや簡単なトレーニングを通して褒める機会を作る 散歩に連れ出して気分転換させる

以上のような方法で心をケアしてあげましょう。スキンシップや優しい声掛け、褒める機会を作るなどの方法は、愛犬の自己肯定感を上げることにもつながるので、日常の中に積極的に取り入れることをおすすめします。

まとめ

いかがでしたか。犬は賢い動物なので、叱られたり思い通りにことが運ばなかったときなどにへこんでしまうことがあります。愛犬が落ち込んだ様子を見せているときは、少し時間を置いてから、しっかり心をケアしてあげましょう。