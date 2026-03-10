飼い主さんが利用している『食事管理アプリ』で愛犬ペキニーズさんの写真を撮ってみたら…。思わず納得！？解析結果がおもしろ可愛いと話題になっているのです。

クスッと笑ってしまうその光景は記事執筆時点で20万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『食事管理アプリ』で犬の写真を撮ったら…思わず納得してしまう『解析結果』】

『食事管理アプリ』で犬の写真を撮ったら…

Xアカウント『@tororo_pekipeki』に投稿されたのは、ペキニーズ「とろろ」くんのお姿。

この日、飼い主さんはほんの出来心で『食事管理アプリ』を使ってとろろくんのお姿を解析してみることにしたのだといいます。

思わず納得してしまう『解析結果』が話題に

アプリの画像解析が完了、内容を確認してみると…思わずクスッと笑える結果が映し出されていたのだそう。

飼い主さんを見上げて寝そべるとろろくん、そのお姿を形どって解析されたその結果は…『合計192kcalの肉まん』というものだったのだとか。

白くてまあるいフォルム、ふわふわ感…確かに共通点は多く、意外にも納得させられてしまいそうな解析結果となった模様。

他の候補には『小籠包』『キャベツ』『梨』等が挙げられたようで、どれも的確にとろろくんの魅惑のまんまるフォルムを読み取っているようです。

ハッキリと『肉まん』と認識されてしまうシュールかつ愛くるしいその解析結果は、多くのユーザーをクスッと笑顔にすることとなったのでした。

弟妹との尊い日常も

2021年10月16日生まれのとろろくんは、甘えん坊でのんびりマイペースな男の子。弟くん、妹ちゃんの見守りも大の得意で、常に末っ子の妹ちゃんを舐めようと企んでいるのもご愛嬌。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすとろろくんのお姿はペキニーズならではの魅力、子どもたちとの暮らしの素晴らしさを届けています。

