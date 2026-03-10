一気に2026年っぽい目元になる！ロフトで買える「優秀アイメイクコスメ」5選

美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。2026年のアイメイクは、重ねても重たくならない透明感カラーや、ツヤやニュアンスで魅せる軽やかな目元がトレンドの中心に。そこで今回は、ロフトで手軽に手に入るのに、使うだけで一気に旬顔へとアップデートできる「優秀アイメイク」を厳選して5つご紹介します♡

【詳細】他の記事はこちら

エテュセ アイエディション（カラーパレット）（N24 チュチュローズ）

エテュセ アイエディション（カラーパレット）（N24 チュチュローズ）／1,540円（税込）

ピンクの輝きをレイヤードして、レースのチュチュのようにピュアで愛らしい目元を演出する春の新色。

大粒パールカラーと繊細パールカラーの組み合わせでどちらの色もきらめきたっぷり♡

透明感ピンクにはパープルパールを忍ばせ、くすみにくく澄んだ印象に。ピンクローズは肌なじみのいい繊細パールで自然な陰影をプラスし、腫れぼったく見えにくいのも嬉しいポイント。

甘さがありながらも軽やかで、今っぽい透けピンクアイが簡単に完成します！

2aN ベターミーアイパレット（20 ロージーフォグ）

2aN ベターミーアイパレット（20 ロージーフォグ）／2,200円（税込）

霧がかったようなやわらかなモーヴローズカラーが揃う、肌なじみのいい6色パレット♡

アイシャドウ・アイライン・涙袋までこれひとつで仕上げられるマルチタイプで、重ねるだけで自然な陰影を演出。

マットと繊細ラメのバランスも絶妙で、やさしいのに透明感のある今っぽい目元に！

どのカラーもふんわり発色で失敗しにくく、メイク初心者さんにも◎。きちんと感も今っぽい抜け感も両方欲しい人にオススメです。

キャンメイク プランぷくコーデアイズ（06 さくらんぼプランぷく）

キャンメイク プランぷくコーデアイズ（06 さくらんぼプランぷく）／792円（税込）

マット・パール・ラメの3質感で、3パターンの涙袋が作れる涙袋専用アイシャドウ。

涙袋用3色、影用1色がセットされており、その日の気分やシーンに合わせて仕上がりを選べます！

「06 さくらんぼプランぷく」は、甘めのチェリーピンクカラー。透け感のある発色で重たくならず、熱を帯びたようなうるっとした目元に♡

涙袋の影用カラーにも血色感があるので、目元を暗く見せずに自然に立体感を底上げしてくれます。

デジャヴュ フォルミングラッシュ プレミアム

デジャヴュ フォルミングラッシュ プレミアム／1,870円（税込）

ツヤめくジェル状フィルム液が、まつ毛1本1本をなめらかにコーティング。

表面の凹凸を整えながら、根元はしっかり毛先はスッと細い、理想的な先細りフォルムを叶えるマスカラです♡

ダマやゴワつきのないなめらかな仕上がりで、光を反射するようなちゅるんとしたツヤまつ毛に！

目力は出るのに盛りすぎ感はなく、自まつ毛がそのまま格上げされたような自然な印象で使えるのがうれしいポイント。お湯オフできるのもデイリー使いしやすいです。

メイベリン ニューヨーク メイベリン SP フラッフ ブロウ ムース（02 アッシュブラウン）

メイベリン ニューヨーク メイベリン SP フラッフ ブロウ ムース（02 アッシュブラウン）／1,672円（税込）

空気とパウダーを混ぜたような、軽やかなムーステクスチャーの眉マスカラ。

眉毛を1本ずつ立ち上げながらもべったりせず、パリッと固まらないふわふわ眉が簡単に作れます♡

「02 アッシュブラウン」は、赤みをおさえたまろやかなアッシュ系カラー。自眉の黒さを自然にミュートし、眉の主張をやわらげながら作り込みすぎない今っぽい抜け感をプラスできます。

眉頭や眉尻の細かい毛もキャッチしやすい、短めの先細りブラシも◎。

どれもロフトで手軽に手に入るのに、取り入れるだけでぐっと今っぽい印象にアップデートできる優秀アイメイクアイテムばかり！

重たく盛るのではなく、軽やかに洗練させる。そんな旬のアイメイクをぜひ楽しんでみてくださいね♡