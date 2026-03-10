200円で良いんですか？！専門店なら1000円級♡お財布にやさしいカバー

気が付いたら増えている推し活グッズ。大切に保管するために保護ケースなどを活用したいところですが、コストはなるべく抑えたいですよね。そんな時はダイソーのお任せ！現場で欠かせないうちわ用のケースが、なんと200円で購入できるんです。専門店だと1,000円以上はするアイテムなので、コスパ最強ですよ♪

商品情報

商品名：厚手うちわカバー（丸型、ファスナータイプ）

価格：￥220（税込）

対応うちわサイズ（約）：直径295mm（柄の長さを含めないサイズ）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4967574599872

1,000円級の推し活グッズがダイソーで200円！？

2月にダイソーで見つけた『韓国うちわ対応ケース』が、予想以上に便利で驚きました。なんと200円という価格設定。専門店なら1,000円以上することもあるので、このお手頃さは本当にありがたいです。推し活グッズはついつい数が増えやすいので、コスパの良い収納アイテムは重宝します。

このケースの魅力はまず、素材と作りのしっかり感。厚手の生地で型崩れしにくく、うちわを大切に保護してくれます。さらにファスナーで開閉するので出し入れが簡単。ボタンやフタがないシンプルなデザインだから、見た目もスッキリしていて使いやすさ抜群です。

クオリティが高すぎる！ダイソーの『韓国うちわ対応ケース』

使い勝手も細かく考えられています。透明度の高いクリアタイプの面と、

反射しにくいマットタイプの面があり、シーンに応じて使い分けが可能です。例えばライブ現場で推しにアピールしたい時や写真撮影をしたい時はクリアタイプで中身をくっきり見せて、お家で飾って楽しみたいときはマットタイプで落ち着いた印象に、といったように活用できます。

壁にかけられるフック穴が付いているのも高評価ポイント。飾りやすさまで配慮されたスグレモノです。また、シンプルなケースなのでアレンジもしやすく、ケースにシールを貼ったり、リボンをつけたりして、自分だけのオリジナルに仕上げることもできます。こうしたカスタマイズの自由度も嬉しいですね。

今回はダイソー『韓国うちわ対応ケース』をご紹介しました。

200円で手に入るとは思えないクオリティと使い勝手の良さで、推し活がぐっと快適になります。これまでうちわの持ち運びや保管に悩んでいた人も、このケースがあれば安心。コスパ、使いやすさ、アレンジ性の三拍子が揃ったダイソーの韓国うちわ対応ケース。推し活をもっと楽しく、スマートにしたい人にはぜひおすすめしたいアイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。